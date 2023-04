Voor meer dynamisme: nu ook ‘X’ van Citroën C4

Door: BV

Citroën springt mee op de SUV-coupé-hype voor de middenklasse en brengt een afgeleide van z’n C4 op markt: de C4 X. Tot aan de B-stijl is die identiek aan het model dat we al in de catalogus vinden. Maar vanaf waar de kofferklep begint tot aan de achterbumper is alles anders. Het model groeit door de grotere achterbouw zo maar eventjes 24cm. Van 4,36 naar 4,60m. Daarmee legt deze variant mooi de brug naar die andere ‘X’ in het aanbod van het merk: de C5 X, die 4,8 meter lang is.

Zelfde recept als Peugeot 408

De grotere overbouw komt vooral de koffer ten goede. Steeds 510l groot en voorzien van zowel een neerklapbare achterbank, een skiluik én opbergruimte voor laadkabels onder de vloer. Wij krijgen immers alleen de elektrische variant, maar daarover straks meer. De achterbank is ten aanzien van de reguliere C4 ook enkele centimeters meer naar achter geschoven. Meer knieruimte voor de achterste inzittenden dus. Het vertoont trouwens heel wat overeenkomsten met de 408 die zustermerk Peugeot eerder deze maand voorstelde (zie hier).

Veel aandacht voor comfort

De rest van het interieur is helemaal identiek aan dat van de C4. Kennen we al, dus. Met als onderscheidende kenmerken vooral de grote nadruk op comfort. Een zachte schuimvulling voor de zetels in combinatie met een onderstel met unieke dempers die een tweede hydraulische kamer hebben. Het resultaat is een weggedrag dat een beetje doet denken aan dat van Citroëns van weleer.

Bestaat met conventionele motoren, maar je kan hem niet krijgen

Citroën produceert de C4 X met drie benzine- en één dieselmotor. Maar die zien we in onze contreien zoals gezegd door onze neus geboord worden. In België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland, Portugal, Engeland en de Scandinavische markten komt alleen de elektrische versie in de catalogus. Wie persé een gewone wil, zal dus moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje of Italië. Bij ons alleen de ëC4 X. Met een 50kWh accu, 360km rijbereik (volgens de optimistische WLTP-cyclus), 136pk vermogen, een sprinttijd van 9,7 seconden en een begrensde topsnelheid van 150km/u.

De prijs is nog niet bekend. De invoerder heeft nog tijd om daarover te beslissen. Het model komt wellicht pas rond de jaarwisseling, met een feestelijke marktintroductie op het Autosalon van Brussel eind januari.