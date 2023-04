Autosalon van Brussel komt terug, maar hetzelfde is het niet meer

Door: BV

Het Autosalon van Brussel komt terug. Van vrijdag 13 tot en met zondag 22 januari 2023 zal je je weer kunnen gaan vergapen aan nieuwe auto’s op Brussels Expo. Dat heeft organisator Febiac bekendgemaakt. In 2021 en 2022 kon het Autosalon er niet gehouden worden omwille van de coronapandemie. De organisatie gaat er nu van uit dat grote evenementen tijdens de winter van 2023 wel mogelijk zullen. En over grote evenementen gesproken: het Autosalon was het grootste van het land. Sommige jaren zakken meer dan 500.000 bezoekers af naar de Heizel.

Jubileumeditie, maar niet echt

Het belooft een extra feestelijke editie van het Autosalon te worden. De organisator viert immers de 100ste editie. Het eerste werd al in 1902 georganiseerd in het Jubelpark in Brussel (waar nu het museum Autoworld is). Maar er vielen enkele edities van tussen: tijdens de twee wereldoorlogen bijvoorbeeld. En er was evenmin een Autosalon in 1957, 1958 en 1959. Toen was de Werelexpo (van 1958) verantwoordelijk.

Om editie 100 begin 2023 te laten plaatsvinden moet de organisatie een beetje creatief rekenen. Het is dan immers pas het 99ste keer dat de beurs fysiek plaatsvind. Daarom neemt de organisatie de ‘gedecentraliseerde editie’ van 2022 mee in de tellingen. Bezoekers waren toen niét welkom op de Heizel, maar wel bij de autodealers. Alleen: dat was behalve in naam precies hetzelfde als in 2021 al gebeurde. Als je dus een beetje consequent zou willen zijn is dit dus ofwél de 99ste editie, ofwel de 101ste. Huidig Febiac-voorzitter Philippe Dehennin zou liever in schoonheid afscheid nemen en z’n mandaat loopt volgende zomer af. Dus: 100.

Febiac organiseert niet zelf

Voortaan organiseert Febiac de grootste beurs van het land niet langer zelf. De koepelfederatie van auto-invoerders had organiserend personeel altijd zelf op de loonlijst staan, maar tijdens de afgelopen corona-jaren werden sleutelfiguren voor de organisatie één voor één weggesaneerd. Daarom gaat de organisatie nu voor de eerste keer ooit in zee met een externe organisator. De keuze viel op Fast Forward. Een evenementenbureau uit Gent dat nog nooit eerder iets van gelijkaardige omvang organiseerde.

De keuze is niet helemaal verrassend. Voor de Belgische invoerder van BMW zette het Gentse agentschap eerder al BMW’s eigen autosalon bij de hoofdzetel in Bornem op poten. En Gabriel Goffoy, die sinds de laatste fysieke editie van het Autosalon werd gebombardeerd tot directeur communicatie bij koepelfederatie Febiac was ervoor… commercieel directeur bij BMW.

Nog onduidelijk hoe salon eruit zal zien

Over de omvang, formule en deelnemende merken van het Autosalon zelf, is nog niet veel geweten. Febiac belooft (zoals ze eigenlijk altijd doet) vernieuwende formules. De merken van D’Ieteren (Skoda, Seat, Cupra, Audi, VW…) zouden ditmaal wel toegezegd hebben, terwijl ze vorig jaar al snel hun ‘nein’ kenbaar hadden gemaakt. Of er de volgende editie ook weer dreamcars zullen zijn, is dan weer verre van zeker. Voor de editie van 2022 werd geannuleerd waren er plannen om vooral elektrische auto’s in het voetlicht te plaatsen. Dat zal begin 2023 niet anders zijn.