Productieversie Hyundai Ioniq 6 lijkt alleen van ver op de concept car

Door: BV

Hyundai heeft het tweede model in z’n geheel elektrische productlijn onthuld. De Ioniq 6 komt naast de Ioniq 5 in het aanbod. Ditmaal geen hatchback, maar een opvallend gelijnde sedan.

Aerodynamisch koetswerk

Na de onthulling van de Prophecy concept car - die als voorbode van dit model in maart 2020 werd onthuld - was de vergelijking met de Porsche Taycan niet uit de lucht. Maar voor de productieversie is toch een hoop water bij de wijn gedaan. Het eindresultaat is helemaal niet zo minimalistisch als de concept. Opvallend is de eendenstaart (met twee boven elkaar opgestelde vleugels) van het model en de doorlopende lichtbalk achteraan. Een combinatie van stijlelementen die wat doen denken aan een klassieke Porsche 911.

In het interieur kiest Hyundai voor een sterk doorgedreven gebruik van sfeerverlichting (64 kleurtjes daarvoor) en een breed infotainmentscherm (dat mogelijk bestaat uit twee naast elkaar opgestelde schermen, zoals bij de Ioniq 5). Opmerkelijk: op de eerste beelden zijn ook steevast digitale buitenspiegels te zien. In Europa zijn die inmiddels toegestaan. Over de voordelen van dergelijk systeem lopen de standpunten uit elkaar. Het is ook nog niet overal ter wereld toegestaan dus er komt ongetwijfeld ook een versie met gewone spiegels. Het resultaat is een luchtweerstandscoëfficiënt van amper 0,21. Voor de Ioniq 5 is dat nog 0,28.

Veel geheimen heeft de Hyundai Ioniq 6 niet meer

Over techniek en prestaties wordt nog niks verteld, maar het is niet zo dat er niks over geweten is. Onder deze 6 zit immers het E-GMP-onderstel van Kia en Hyundai. Reeds in gebruik voor zowel de Ioniq 5 als de Kia EV6. Daardoor is het niet zo moeilijk om de aandrijfopties in te schatten. Een 800V snellaadinfrastructuur spreekt voor zich en er zullen wellicht twee verschillende versies in de catalogus opduiken= 225pk en 350Nm met achterwielaandrijving en 320pk en 605Nm met vierwielaandrijving.

De komende maanden zal de fabrikant meer details bekend maken.