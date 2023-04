Nieuwe fabriek voor elektrische Volvo’s in Slowakije

Door: BV

Volvo gaat zal een volledig nieuwe autofabriek neerpoten in Slowakije. Het is de eerste keer sinds 1965 dat het merk nog een extra fabriek vestigt op het Oude Continent. Het wordt pas de derde fabriek van het merk in Europa. Kostprijs: 1,2 miljard, waarvan zo’n 20% gedekt wordt door subsidies.

Speciaal voor elektrische auto's

Veel informatie geeft Volvo niet. Alleen dat het een ‘ultramoderne’ faciliteit wordt die klimaatneutraal zal zijn en alleen elektrische auto’s zal bouwen. Daarmee wil het merk z’n capaciteit in Torslanda (Zweden) en Gent (België) aanvullen. Tegen 2024 moeten de eerste machines er staan en tegen 2026 moet de serieproductie er effectief opgestart zijn. De fabriek zal jaarlijks tot 250.000 auto’s bouwen en zou ‘duizenden nieuwe jobs’ creëren. Er is ook voldoende ruimte tot uitbreiding.

Volvo denkt munt te kunnen slaan uit de verplichte elektrificatie van de Europese automarkt en wil de jaarlijkse verkoop tegen het midden van dit decennium opvoeren tot 1,2 miljoen exemplaren.