Ford Bronco komt officieel naar ons land

Door: BV

Autominnend Amerika werd bijna gek toen bleek dat Ford de Bronco zou terugbrengen na een lange afwezigheid. In 1966 introduceerde het merk de eerste generatie, lang voor er eigenlijk sprake was van SUVs. Doorheen de decennia verwaterde het concept een beetje, zoals dat gaat. De Bronco werd luxueuzer, groter, zachter. En niet lang nadat ene O.J. Simpson er live in prime time mee werd achtervolgd door tientallen politiewagens, verdween niet alleen de atleet / acteur naar de coulissen, maar ook het model.

Concurrent voor Jeep Wrangler

Sinds kort is het terug in het aanbod van Ford. Neergezet als een concurrent voor de Jeep Wrangler. Een slimme zet. Een ladderchassis met een starre achteras en onafhankelijke voorvering dat nogal wat misbruik verdraagt en grote veerwegen heeft. Een hoekig koetswerk met een paar retro-invloeden. Een dak dat hetzij in panelen, hetzij bijna helemaal verwijderbaar is. Oké, je hebt er gereedschap voor nodig, maar het kan wel. Je kan zelfs de deuren thuis laten.

Een Europese carrière was het model aanvankelijk niet beschoren. Nogal wiedes - echt geavanceerde aandrijfcombinatie (lees: met elektrificatie) staan niet op het programma. Terwijl Europa z’n CO2-waakhond ligt te speuren naar automerken die het monsterboetes kan uitdelen, worden vooral plug-in hybrides en elektrische auto’s hier in de catalogus opgenomen.

Bronco in 2023 officieel te koop

Maar het gaat vast goed met de CO2-balans van Ford. Dat kondigt nu immers aan dat de eigenzinnige Bronco in 2023 in beperkte aantallen naar de EU komt. België is één van de landen die enkele exemplaren toebedeeld krijgt. Een grootorde is nog helemaal niet bekend. Over welke motorversie het gaat en wat de prijs zal zijn evenmin.

Voor wie er liever niet op wacht, toch nog dit: je hoeft eigenlijk helemaal niet op Ford te wachten. Via grijze invoerkanalen kan je vandaag ook al een Bronco in ons land op de kop tikken. Zowel in België als in Luxemburg zit een invoerder die vaak uit voorraad exemplaren met uiteenlopende specificaties kan leveren.