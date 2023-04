Autoverbod op zondag, inperking tankkaarten en 100 km/u: zo denken 'experten' koopkracht te verbeteren

Door: RVDB

Aanbevelingen formuleren om de inflatie en de economische uitdagingen aan te pakken: die opdracht gaf de federale regering aan een groep experten. Hun eindrapport is nu klaar en bevat enkele bizarre ideeën waarvan de gemiddelde automobilist zeker niet beter zal worden.

De voorstellen van de expertengroep ‘Koopkracht en concurrentievermogen’ op het vlak van mobiliteit zijn op z’n minst opmerkelijk te noemen. Zo is het onder meer de bedoeling om werknemers met een bedrijfswagen te verbieden hun tankkaart nog te gebruiken voor privéverplaatsingen. Alleen woon-werkverkeer zou nog met een tankkaart mogen, voor alle andere kilometers mogen de werknemers zelf opdraaien, als het van de experten afhangt.

Het land der surrealisten

“ betutteling van de hoogste graad ”

Hoe dit de koopkracht van de getroffen werknemers zal verbeteren, blijft een raadsel. Frank Van Gool, algemeen directeur van Renta (de koepel van autoverhuurbedrijven), verwoordt het treffend in een post op LinkedIn: “Alleen in het land der surrealisten beweren experten dat een loonelement afpakken, leidt tot meer koopkracht. ‘Nee mijnheer, het gaat over minder fossiele brandstoffen verbruiken.’ 500.000 werknemers en/of bedrijfsleiders genieten van een tankkaart. Die doen 3.000 zuivere privékilometers méér dan de beroepsactieven zonder wagen van de zaak (cijfers Planbureau). Stel dat ze die 1,5 miljard kilometers niet meer doen, dan betekent dit op 90 miljard personenwagenkilometers een besparing van maximaal 1 à 1,5 procent.”

Nog meer plannen tegen automobilisten

De tankkaart is niet het enige mobiliteitsaspect dat geviseerd wordt. Ook de door Groen eerder al voorgestelde snelheidsbeperking van 100 km/u op autosnelwegen is volgens de experten een goed idee en wordt opnieuw op tafel gelegd. De redenering: zo kan het brandstofverbruik op de snelweg met ongeveer 10 procent dalen. Dat automobilisten die hun brandstofkosten willen drukken, vandaag al vrijwillig 100 km/u kunnen rijden, is de experten kennelijk ontgaan.

Tot slot willen de academici ook de autoloze zondagen opnieuw invoeren. Terug naar de jaren zeventig dus, toen in 1973 en 1974 zes autoloze zondagen plaatsvonden wegens de oliecrisis. Benieuwd wat werknemers die hun auto nodig hebben om op zondag te gaan werken – voor hun koopkracht, uiteraard – hierover denken.

Welke experten?

Mocht je je afvragen welke experten deze ideeën bedacht hebben, het gaat om acht academici met vooral een economische achtergrond: Pierre Wunsch (Nationale Bank van België), Mathias Dewatripont (ULB), Philippe Defeyt (Université de Namur), Paul De Grauwe (London School of Economics), Koen Schoors (Universiteit Gent), Sarah Vansteenkiste (KU Leuven), Bertrand Candelon (Louvain School of Management) en Sofie Geeroms (Be Commerce).

Of de politici de voorstellen effectief omzetten in beleid, is nog maar de vraag. De teleurgestelde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft het in de krant De Morgen bijvoorbeeld over “militante gadgets zoals de snelheidsbeperking op de snelweg” en cd&v-voorzitter Sammy Mahdi noemt de beperking tot 100 km/u of de temperatuurlimiet op kantoor (nog een idee van de experten) “betutteling van de hoogste graad”. Eventuele maatregelen worden pas besproken bij de begrotingsopmaak voor volgend jaar, in het najaar.