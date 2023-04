Onbetaalbaar voor inwoners: Parijs stelt strengere LEZ uit

Door: RVDB

Dat lage-emissiezones vooral veel sociale onrechtvaardigheid veroorzaken, blijkt nu ook in Parijs. Normaliter hadden de voorwaarden op 1 juli verstrengd moeten worden, maar dat ging niet door. Reden? Veel inwoners hebben te weinig middelen om een nieuwe auto te kopen. Daarnaast wil de burgemeester de bekende périphérique omvormen tot een ‘groene gordel’.

Wie naar Frankrijk op vakantie gaat, weet dat je vooraf een Crit’Air-milieusticker moet kopen om in de lage-emissiezones van de steden te mogen rijden. Dat vignet is op zich niet duur (4,51 euro inclusief verzendingskosten) maar je moet er wel aan denken, kwestie van de boete (68 euro) te vermijden. Op basis daarvan checken de Franse autoriteiten of je auto voldoet aan de milieuvereisten. Er zes Crit’Air-categorieën, van 0 (milieuvriendelijk) tot 5 (vervuilend).

De voorwaarden worden regelmatig aangescherpt. Normaliter had dat ook op 1 juli 2022 moeten gebeuren. Vanaf die datum zouden Crit’Air 3-voertuigen – dat zijn Euro 4-diesels (van vóór 2011) en Euro 2- en Euro 3-benzines (van vóór 2006) – verboden worden in de lage-emissiezone. ‘Zouden’, want Parijs stelt deze aanpassing met één jaar uit omdat er niet voldaan werd aan enkele voorwaarden.

Gratis lening

Volgens de krant Le Parisien is het uitstel het gevolg van twee problemen. Ten eerste wilde Parijs van de Franse staat een erkenning krijgen als ‘experimentele zone’ waardoor inwoners een renteloze lening tot 6.000 euro zouden krijgen voor de aankoop van een milieuvriendelijker voertuig. Die nood is blijkbaar hoog, want veel inwoners met oude auto’s hebben simpelweg niet de middelen voor een nieuwe. Overigens is 6.000 euro ruim ontoereikend voor de aankoop van een nieuwe auto, laat staat een nieuwe elektrische auto. Maar die regeling is dus nog niet in orde.

Tweede probleem: er kan niet gecontroleerd worden. Om alle auto’s te checken, is een controlesysteem noodzakelijk dat automatisch bekeuringen kan uitdelen aan de automobilisten. Bij gebrek daaraan zou de plaatselijke politie die ondankbare taak moeten opknappen, maar die heeft wel andere prioriteiten. Gesteld dat beide issues tegen dan van de baan zijn, zal de verstrenging op 1 juli 2023 starten.

Groene gordel

Daarnaast heeft Parijs nog een verrassing in petto voor automobilisten. Alsof er vandaag te veel rijstroken zijn op de drukke ringweg (périphérique), wil de burgemeester Anne Hidalgo in elke richting één rijstrook schrappen (van vier naar drie dus). De vrijgekomen ruimte zou beplant worden met 70.000 bomen. De bedoeling is om dit idee tegen 2030 te realiseren.

Tijdens de Olympische Spelen in 2024 zou bovendien telkens één rijstrook voorbehouden worden aan deelnemers en officials. Na het evenement zou dit een rijstrook voor bussen, carpoolers en dergelijke worden. Waar alle automobilisten naartoe moeten die nu op die rijstroken rijden, is een mysterie. Allemaal in de file op twee rijstroken?