Wat is dat toch met Ford en ruiten die loskomen?

Door: BV

In september van 2021 moest Ford ruim 17.000 stuks van z’n elektrische Mustang Mach-E terugroepen naar de dealer. De voorruit en het panoramische glazen dak konden gaan vliegen. Er schortte wat met de lijn. En nu heeft het merk nog een zo’n probleem.

In het totaal moeten ruim 39.000 stuks van de Ford Bronco - een SUV en meer dan 24.000 exemplaren van de pickup Ford Ranger teruggeroepen worden. In dit geval is de officiële reden dat de voorruit los zou kunnen komen, vooral bij een ongeval. Alle auto’s in kwestie moeten binnen voor controle en een hermontage van de voorruit.

Nogal wat problemen met nieuwe Ford-producten

De Ford Bronco werd in Amerika enthousiast onthaald, maar het model lijkt met problemen te kampen. Het is al lang niet meer de eerste terugroepactie. Eerder bleek dat het kinderslot soms niet werkte en er zijn ook motorproblemen. Afgelopen week werd daar ook nog eens brandgevaar aan toegevoegd. Ford vraagt eigenaars van tienduizenden SUVs (waarvan de meeste niet bij ons te koop zijn) om buiten te parkeren. Het afgelopen jaar moest Ford ruim een half miljoen auto's terugroepen omwille van brandgevaar met verschillende oorzaken. En ja, ook de Bronco staat op dat lijstje.

Ford koos ervoor om de Bronco niet in Europa te voeren, ofschoon je hem (ook in ons land) wel kan kopen via grijzen importkanalen. Maar vanaf eind 2023 zal het merk op een aantal linksgestuurde Europese markten “een beperkt aantal” exemplaren via officiële dealers aanbieden.