De goedkoopste Mercedes kost straks al 40.000 euro

Door: BV

Nieuwe auto’s worden in een recordtempo duurder. De hoge inflatie is daarvoor slechtst de meest recente oorzaak. Europa legt almaar meer beperkingen op. Meer snufjes, meer veiligheid, meer elektronica, minder uitstoot etcetera. Samen met grondstoftekorten die stilaan als structureel worden beschouwd zorgt dat ervoor dat kleinere auto’s stilaan geen steek meer houden. Het segment van de stadswagens sterft al uit. Geen toekomst meer. Klanten zien het eigenlijk niet zitten om 15.000 euro te betalen voor een autootje dat compact en louter functioneel is. Tegelijk zijn er steeds meer premium-merken die zelfs vraagtekens zetten bij hun middenklassers. Autosegmenten waarin vooral de Duitse constructeurs (we hebben het natuurlijk over Mercedes, BMW en Audi) pas afdaalden vanaf de jaren negentig, op zoek naar meer volume.

Geen toekomst meer voor compacte auto's bij premiummerken

Bij BMW is men nog terughoudend, maar Audi liet al weten dat het geen toekomst meer ziet voor de Audi A1 (eigenlijk een verklede VW Polo) en de Q2. De A3 wordt de nieuwe instapper. Ongeveer tegelijkertijd laat de Duitse pers weten dat Mercedes zelfs de A-Klasse schrapt. Maar helemaal juist is dat niet.

Compacte SUVs hebben niets te vrezen

Mercedes-topman Ola Källenius schrapt drie van de zeven traditionele modellen uit het aanbod. De GLA, GLB en CLA zijn allemaal veilig. Te belangrijk op de fleetmarkt. Maar eigenlijk is de hatchback - de vijfdeurs van de A-Klasse - dat ook. Een opvolger van de huidige W177 staat op dit ogenblik nog altijd op de planning. “De huidige generatie krijgt later dit jaar een opfrisbeurt, gaat door tot 2025 en wordt dan gewoon vervangen”, klinkt het via officieuze kanalen. Tot nader order tenminste. Maar het gamma wordt ongetwijfeld gesaneerd. De CLA mag zich zorgen maken. Het lot van de CLA Shooting Brake is onduidelijk. Misschien wordt die nog nét gered. Alweer, door z’n succes op de zakelijke markt. Wat sneuvelt dan wel? Wel de een A-Klasse met vier deuren, lijkt nog weinig toekomst te hebben.

De Duitse zakenkrant ‘Het Handelsblatt’ kopt intussen dat een instap-Mercedes over enkele jaren minstens 40.000 euro zal kosten. Niks verbazend trouwens, gezien de pijlsnelle prijsstijging van nieuwe auto’s op dit ogenblik.