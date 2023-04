Geeft Polestar zichzelf toestemming om te liegen?

Door: BV

Het is eigen aan elke grote sectortransitie: er zijn bedrijven die er munt uit proberen slaan. De gedwongen elektrificatie van de Europese autosector is geen uitzondering. Er zijn bedrijven die afwachtend toekijken vanaf de kantlijn en er zijn merken die hun kans schoon zien. Het Chinese Geely kiest met dochterondernemingen Volvo en - vooral - Polestar een agressievere koers. Gewoon een degelijke EV bouwen is niet genoeg. Rond het product wordt een sfeer opgehangen van toekomstgerichtheid, technologie en ecologie. Je zou er bijna de indruk van krijgen dat je eigenhandig de planeet kan redden. Op één voorwaarde natuurlijk: dat je bij hen een auto koopt.

Veelbelovende claims

Eén van die wilde claims: tegen 2030 een auto volledig CO2-neutraal bouwen. Een elektrische auto, natuurlijk, want de communicatie wekt de indruk dat alleen die op een ecologische manier in elkaar te steken valt. Natuurlijk kan je perfect argumenteren dat wanneer je een 2,2 ton wegende EV met complexe materialen CO2-neutraal kan bouwen, je ook een vergelijkbare normale auto (die slechts 1,5 ton weegt) met eenvoudigere materialen (minder ingewikkelde legeringen) op die manier kan bouwen, maar waarom zou je vandaag als industrie die indruk wekken?

Geloof er niet in

“ U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen ”

Hoe onwaarschijnlijker de beweringen, hoe groter het risico dat je ze niet kan waarmaken. Maar achteraf moet je Polestar in elk geval niet ter verantwoording roepen. Kijk maar eens naar de disclaimer die het merk voortaan aan z’n persberichten hangt en die hieronder integraal is overgenomen. Met zo maar eventjes 20 (!!) specifieke redenen waarom de informatie niet zou kunnen kloppen, alvorens de paraplu écht open te trekken in de laatste paragraaf. Aan elk persbericht hangt wel een disclaimer, maar zo bont hebben we het nog niet eerder gezien. Polestar zichzelf in essentie toestemming om te liegen. “Niets in dit persbericht mag beschouwd worden als een bevestiging, door wie dan ook, dat de vermelde toekomstgerichte verklaringen verwezenlijkt zullen worden”. En verder ook nog: “U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen”. Zegt Polestar daar nu zelf niet dat het je eigen schuld is wanneer je wél gelooft wat er staat? Oordeel vooral zelf.

INTEGRALE DISCLAIMER BIJ PERSINFORMATIE POLESTAR HIERONDER ///

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen beschouwd worden als ‘toekomstgerichte verklaringen’ zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 in de Verenigde Staten. Toekomstgerichte verklaringen gaan doorgaans over toekomstige gebeurtenissen of de toekomstige financiële of operationele prestatie van Polestar. Prognoses van inkomsten, volumes en andere financiële of operationele gegevens zijn voorbeelden van toekomstgerichte verklaringen. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen herkennen aan terminologie zoals ‘kan’, ‘zou’, ‘verwachten’, ‘voornemen’, ‘zal’, ‘schatten’, ‘anticiperen’, ‘geloven’, ‘voorspellen’, ‘potentieel’, ‘voorspellen’, ‘plannen’, ‘nastreven’, ‘toekomst’, ‘voorstellen’ of ‘voortzetten’, ontkenningen van deze termen, variaties daarop of soortgelijke terminologie. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van diegene uitgedrukt of geïmpliceerd door zulke toekomstgerichte verklaringen.

Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op schattingen en aannames die, hoewel ze door Polestar en zijn management als redelijk worden beschouwd, in bepaalde gevallen inherent onzeker zijn. Factoren waardoor de eigenlijke resultaten kunnen verschillen van de huidige verwachtingen zijn onder andere maar niet uitsluitend: (1) Het vermogen van Polestar om overeenkomsten of partnerships met strategische partners Volvo Cars en Geely voort te zetten en nieuwe overeenkomsten of partnerships te ontwikkelen. (2) Het vermogen van Polestar om relaties te onderhouden met zijn bestaande leveranciers, nieuwe leveranciers te vinden voor kritieke onderdelen en de uitbouw van de toeleveringsketen te voltooien, waarbij de risico’s van zulke relaties effectief beheerd worden. (3) De afhankelijkheid van Polestar van zijn partnerships met laadnetwerken om laadoplossingen voor zijn voertuigen te leveren, van zijn strategische partners om zijn voertuigen te onderhouden en van hun geïntegreerde software. (4) De afhankelijkheid van Polestar van zijn partners om voertuigen met hoge volumes te produceren, waarbij sommige slechts weinig ervaring hebben in de productie van elektrische voertuigen, en de toewijzing van voldoende productiecapaciteit aan Polestar door zijn partners zodat Polestar in staat is om zijn autoproductiecapaciteit uit te breiden. (5) Concurrentie, de mogelijkheid voor Polestar om te groeien en de groei winstgevend te beheren, relaties te onderhouden met klanten en toeleveranciers en zijn management en voornaamste werknemers te behouden. (6) De schattingen van Polestar van de uitgaven en winstgevendheid. (7) Toename van de kosten, onderbreking van de toelevering of tekort aan materialen, in het bijzonder lithium-ioncellen of halfgeleiders. (8) De mogelijkheid dat Polestar negatief beïnvloed wordt door andere economische, zakelijke of competitieve factoren. (9) De effecten van concurrentie en de hoge drempels om de auto-industrie te betreden, de snelheid en omvang van de adoptie van elektrische voertuigen in het algemeen op de toekomstige business van Polestar. (10) Veranderingen in wettelijke vereisten, overheidsincentives en brandstof- en energieprijzen. (11) De uitkomst van eventuele juridische procedures die tegen Polestar of anderen worden aangespannen. (12) De mogelijkheid om te voldoen aan de voorschriften voor beursnotering. (13) Risico’s verbonden aan veranderingen in wetten of regelgeving en aan de internationale werking van Polestar. (14) De mogelijkheid van Polestar om het merk te vestigen en bijkomend marktaandeel te veroveren, de risico’s die verband houden met negatieve berichtgeving of reputatieschade, ook door lithium-ionbatterijcellen die vuur vatten of rook veroorzaken. (15) Vertragingen in het design, de productie, lancering of financiering van Polestar-voertuigen en de afhankelijkheid van Polestar van een beperkt aantal modellen om inkomsten te genereren. (16) Het vermogen van Polestar om voortdurend en snel te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. (17) Risico’s verbonden aan de toekomstige marktadoptie van het Polestar-aanbod. (18) Risico’s verbonden aan het distributiemodel van Polestar. (19) De impact van de wereldwijde COVID-19-pandemie, de inflatie, de veranderende intresten, het lopende conflict tussen Oekraïne en Rusland, onderbrekingen van de toeleveringsketen en logistieke beperkingen op Polestar, de verwachte operationele resultaten van Polestar, de financiële prestaties of andere financiële en operationele gegevens, of een van de voorgaande risico’s. (20) Andere risico’s en onzekerheden uiteengezet in het onderdeel ‘Risicofactoren’ en ‘Waarschuwing over toekomstgerichte verklaringen’ in het 20-F-formulier van Polestar en andere documenten die Polestar indient of zal indienen bij de SEC. Er kunnen bijkomende risico’s zijn waar Polestar momenteel niets van weet of die Polestar onbelangrijk acht maar die er ook voor kunnen zorgen dat de uiteindelijke resultaten verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen.

Niets in dit persbericht mag beschouwd worden als een bevestiging, door wie dan ook, dat de vermelde toekomstgerichte verklaringen verwezenlijkt zullen worden of dat een van de beoogde resultaten van dergelijke toekomstgerichte verklaringen zal worden bereikt. U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum waarop ze worden gedaan. Polestar is niet verplicht om deze toekomstgerichte verklaringen te updaten, zelfs als nieuwe informatie in de toekomst beschikbaar wordt.