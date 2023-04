Nu prototype, in 2026 realiteit: Alpine A110 met stekker

Door: BV

Bij Alpine wordt niet alleen gewerkt aan een snelle versie van de aanstormende Renault 5 of een crossover. Ook aan de volgende generatie van de A110 wordt getimmerd. In 2026 moet die realiteit zijn. En raadt eens? Die wordt - inderdaad - helemaal elektrisch. Maar voor de knoop over alle componenten wordt doorgehakt, bouwt het Franse nichemerk een prototype. De koets van de huidige A110. Aanpassingen zijn een andere achterruit en een open dak dat weinig met het elektrische gedeelte zelf te maken heeft.

Volgende generatie Alpine A110 helemaal elektrisch

Die Alpine E-Ternité wordt dus de voorbode voor een elektrische sportauto van Alpine. Het publiek mag dit weekend al even opwarmen want tijdens de Grote Prijs F1 van Frankrijk debuteert dit modelletje. De uiterlijke aanpassingen zijn niet groot, maar de technische gevolgen zijn wel groot. Achterwielaandrijving maakt plaats voor vierwielaandrijving. Er wordt immers gebruik gemaakt van standaardcomponenten van moederhuis Renault. Die 242pk en 300Nm is identiek aan die van de vierwielaangedreven versie van de elektrische Mégane (zie test hier). Opvallend nog: bij de achterwielen zit nog steeds de zeventraps DSG-automaat. Zie je niet vaak.

Zwaarder en dus ook... (een beetje) trager

Van het slanke gewicht van de Alpine A110 blijft niet zo veel meer overeind. 1.378kg is nog altijd niet zo veel, maar het is wel een forse 343kg meer dan bij de versie met verbrandingsmotor. De prestaties gaan er trouwens ook een beetje op achteruit. Een sprinttijd naar 100km/u van 4,5 seconden is één tiende lager dan de instap-alpine en 0,3 seconden langzamer dan de sneller Alpine A110 GT en Alpine A110S. Het rijbereik zou 420km bedragen.