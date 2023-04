Autodiefstallenplaag teistert België: met deze auto’s loop je het meeste risico

Door: BV

België wordt getroffen door een plaag van autodiefstallen. Zowel de federale politie als het parket van Limburg waarschuwt daarvoor. Georganiseerde dievenbendes viseren dure auto’s en hebben het ook soms op bepaalde auto-onderdelen gemunt.

Vooral deze auto's zijn gegeerd door dieven

Auto’s die bovenaan op de wenslijst van dievenbendes staan zijn ogenschijnlijk de Range Rover Velar, SUVs van Lexus en de Toyota Land Cruiser. Voor de onderdelen lijken vooral BMW’s gegeerd te zijn. Nogal wat van het gestolen materiaal vertrekt richting Afrika.

Auto's worden vanop afstand gevolgd

De dievenbendes maken gebruik van geavanceerde diefstaltechnieken. Voor het lokaliseren van de auto’s worden soms GPS-trackers aangebracht. Die zijn tegenwoordig klein en goedkoop en ze seinen eenvoudigweg door waar de auto gestald wordt. Voor de diefstal zelf maken de hoogtechnologische dieven vaak gebruik van de zwaktes van het handenvrije startsysteem (vaak 'keyless go' genoemd). Dat is relatief eenvoudig te omzeilen. Dat die systemen weinig veilig zijn weet de autosector inmiddels al jaren, maar het verbeteren van de veiligheid ervan is ogenschijnlijk niet de hoogste prioriteit.