Opel Insignia haalt einde van het jaar niet

Door: BV

Opel stopt voor het einde van dit jaar met de productie van de Insignia. Dat bevestigde een woordvoerder van moederhuis Stellantis. Het model rolt van de band in de hoofdfabriek van Opel in Rüsselsheim. Een woordvoerder van de eigenaarsgroep, Stellantis, bevestigde de informatie onlangs. We zagen het aankomen. Hij was al sinds mei van de markt in het VK (waar hij de Vauxhall Insignia wordt genoemd)? Nu stop ook de productie voor de rest van de wereld. De Insignia zal het einde van 2022 niet halen.

Met de stopzetting van de Insignia-productie zullen de fabrieken in Rüsselsheim zich nu volledig richten op de productie van de Opel Astra en de nieuwe DS 4. Volgens Stellantis: "De stopzetting van de Inisignia, waarvan het platform niet geëlektrificeerd is, bevordert de productiesnelheid van de Astra''.

Erfenis van de Amerikaanse GM-groep

De Opel Insignia is het laatste model in het Opel-gamma dat werd ontwikkeld door General Motors. In andere markten heette hij Buick Regal, Chevrolet Vectra of Holden Commodore. De dochteronderneming van Stellantis heeft nog niet bekendgemaakt of en wanneer de Insignia zal worden vervangen. Opel had aangekondigd dat vanaf 2024 elektrische varianten zouden worden aangeboden in elk modellengamma, wat tot nu toe werd geïnterpreteerd als de vervaldatum van de Insignia.

Het toekomstige vlaggenschip van Opel zal dan ook geëlektrificeerd zijn, of zal minstens één volledig elektrische versie in het gamma hebben. Wordt het een sedan, met een mogelijk fastback-carrosserie vergelijkbaar met de Insignia, of een sedan-architectuur? Het is nog niet helemaal duidelijk. Maar alles wijst in de richting van - alweer - een crossover. Waarschijnlijk een concept vergelijkbaar met de nieuwe Peugeot 408 of Citroën C5 X.

Klassieke sedans zijn al een tijdje uit de gratie, op vaste (leasing-) waarden als de Audi A4, BMW 3-Serie of Mercedes C-Klasse na. De Insignia is alleszins niet de enige sedan die dit jaar verdwijnt. De productie van de Ford Mondeo werd al in maart gestaakt en ook de sedanversie van de Passat sneuvelde al. En ja, ook de Renault Talisman viel begin dit jaar uit.