Politieke koehandel in Duitsland. Inzet: kerncentrales en maximumsnelheid

Door: BV

Er komt misschien nog dit jaar een einde aan de ongelimiteerde topsnelheid op Duitse snelwegen. De reden? Er wordt met munt en pasmunt gepraat over het langer openhouden van de kerncentrales en daar komt flink wat schaamteloos opportunisme bij te pas.

Maximumsnelheid is (politiek) handiger

Duitsland beschikt over één van de veiligste wegennetten van Europa. Daar zijn ongetwijfeld verschillende, complexe redenen voor. Maar het politiek ‘ongelukkig’ dat je net daar op sommige plaatsen (en als de omstandigheden het toelaten) het gaspedaal zo diep mag trappen als je zelf wil. En ook uit groene hoek komt er stelselmatig een roep om lagere maximumsnelheden. Maar de meerderheid van de Duitsers is tegen en de politiek wil z’n vingers er niet aan verbranden. Alle voorstellen om een algemene snelheidslimiet van 130km/u in te voeren sterven dan ook een vroege dood. Tot nu, misschien.

Voor de Duitse christendemocraten is een snelheidslimiet niet langer taboe. Hij wil een snelheidslimiet ruilen voor uitstel van de kernuitstap. Die werd in 2011 door toenmalig bondskanselier Angela Merkel besloten, maar die komt nu op een ongelukkig moment. De Duitsers - die trouwens over één van de vuilste energiemixen beschikken van alle West-Europese landen - vrezen een energiecrisis nu de Russen de gaskraan naar Duitsland (hopelijk tijdelijk) dichtgedraaid hebben. Duitsland heeft daarom de 12 procent van de energievoorziening die de kerncentrales leveren, broodnodig.

Groen opportunisme

De Duitse Grünen stellen zich op alsof een beetje energiecrisis hen niet deert - een houding die je ook in andere landen terugziet bij die politieke strekking. Ze houden vast aan een sluiting - ongelukkig moment of niet. De CDU wil liever uitstel van energieschaarste en is bereid de groenen een algemene snelheidslimiet te geven in ruil voor amper 6 maanden uitstel in de kernuitstap.

Zelfs wanneer de Grünen besluiten dat ze zich in het resultaat van die koehandel kunnen vinden, is de zaak nog niet beklonken. Andere coalitiepartners hebben felle kritiek op de gang van zaken. Onder meer de SPD moet een flinke politieke bocht maken. Die partij sprak zich uit tegen kernenergie, maar ook tegen een snelheidslimiet. ,,We moeten alles doen om het dreigende gastekort te vermijden. De verlenging van de kerncentrales kan een noemenswaardige bijdrage leveren, maar een snelheidslimiet niet’ zei Christian Dür, fractievoorzitter van de Duitse liberalen in een reactie die de opgevoerde logica onderuit haalt.