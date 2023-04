Onderzoek: deze 25 SUVs zijn het minst betrouwbaar

59,7% - Nissan X-Trail (2014 - 2021)

Verderop in de lijst staat de Nissan Qashqai. Maar deze grotere X-Trail met identieke techniek voert deze schaamlijst van WhatCar? aan. 39% van de eigenaars had problemen. Vooral met elektronica, remmen en interieur waren euvels. In 65% van de gevallen kon de auto nog rijden, maar wanneer dat niet zo was, moesten eigenaars lang wachten. Bovendien rekent Nissan graag de herstellingen aan. 24% van de eigenaars kreeg facturen van 1.500 euro of meer. ‘Onthutsend’ zeggen de Britten daarover.

