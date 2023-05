1,5 euro per liter brandstof: in Frankrijk kan het wel

Door: RVDB

Het lijkt al lang geleden dat je voor een liter diesel of benzine ‘maar’ 1,5 euro moest betalen aan de pomp. In Frankrijk kan dat opnieuw vanaf september. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? En waarom gebeurt dat niet in België?

Het is van april 2021 geleden dat je in ons land voor een liter diesel of benzine nog 1,5 euro of minder betaalde als gemiddelde maximumprijs. Tijden die nooit meer terugkeren? De zes miljoen Belgische automobilisten hopen uiteraard dat de brandstofprijzen snel normaliseren. Goed nieuws is dat je vanaf september weer kunt tanken aan 1,5 euro per liter, maar dan moet je wel de grens over naar Frankrijk.

Daar heeft de regering van Emmanuel Macron namelijk beslist om de huidige brandstofkorting van 18 cent (ingevoerd op 1 april) tijdelijk te verhogen naar 30 cent per liter in september en oktober. Daarna daalt dit geleidelijk naar 10 cent in november en december. 30 cent besparing voor de consument dus … en daar komt nog 20 cent bij dankzij TotalEnergies.

Korting TotalEnergies

Sinds 1 juli krijg je bij deze aanbieder 12 cent korting op benzine of diesel in de tankstations aan de Franse snelwegen. Die korting stijgt naar 20 cent vanaf 1 september en daalt vanaf 1 november weer naar 10 cent per liter. TotalEnergies doet niet zomaar aan liefdadigheid, maar hoopt zo een extra belasting op zijn superwinsten te voorkomen. Het geeft een liever een extraatje aan zijn klanten dan aan de Franse staat. In Frankrijk bespaar je dus binnenkort 50 cent per liter en zou tanken weer mogelijk zijn voor 1,50 euro per liter.

Bedankt, Groen

Wat is de situatie in België? De federale regering leverde eerder al een aanzienlijke inspanning: 17,5 cent korting tot het einde van het jaar. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) wil graag nog verder gaan met de accijnsverlaging om de Belgische automobilist te helpen. Maar hij wordt al sinds vorig jaar tegengewerkt in dit dossier.

In Het Nieuwsblad zegt Olivier Neirinck van brandstoffenfederatie Brafco hierover het volgende: “Op 19 maart liet onze overheid de accijnzen en btw op brandstoffen al eens met 17,5 eurocent per liter dalen. Maar daar kan nog eens 9,5 eurocent af, eer we aan de accijnsbodem zitten die Europa heeft opgelegd en waar we niet onder mogen gaan. Ik hoor dat er in de schoot van de regering twee partijen zijn (Groen en Ecolo, n.v.d.r.) die een verdere daling van de accijnzen niet zien zitten.