Geen paniek: deze Audi Q6 komt niet naar Europa

Door: BV

Er staat Q6 op de kofferklep, maar dit model is groter dan de Q7 zoals die bij ons in de catalogus staat. Het is een gigant.

Audi Chinese stijl

Met een lengte van 5,10meter, een breedte van 2,01 meter en een hoogte van ruim 1,78 meter. En toch is de wielbasis met 2,98 meter weer een tikkeltje korter dan die van de Q7. Het resultaat is een model dat eerder eigenaardige proporties heeft en ook stilistisch bij tijdens ‘uitdagend’ genoemd kan worden. Maar kijk, hij is alleen bestemd voor de Chinese markt.

Europa wacht op z’n eigen Q6 e-Tron. Die zal niks gemeenschappelijk hebben met dit model. Een geluk, zo te zien. Deze Chinese Q6 is zelfs gebaseerd op de MQB-structuur. Dat is het onderstel dat aanvankelijk voor de Golf werd ontwikkeld, maar bijzonder schaalbaar is. Tweeliter viercilindermotoren megt 265pk en een 2,5l zescilinder met 295pk maken de dienst uit. Elektrificatie is niet eens voorzien.

Van de Q6 hoeft de Chinees dan ook geen uitzonderlijke (terrein)prestaties te verwachten, ondanks standaard vierwielaandrijving. Audi heeft er vooral de mond vol over de styling, met onder meer doorlopende lichtbalken aan de voor- en achterzijde. In Europa kennen we die vooral van recente VW’s, maar de groep ligt hoe langer hoe minder wakker van duidelijke verschillen tussen de merken.

Plaats voor zeven

Z’n afmetingen bieden ruim plaats aan zes of zeven inzittenden. Audi heeft het dan ook over “een privéjet voor de weg”. Zetels met verwarming, ventilatie en massagefunctie zijn standaard. En met de achterbank neergeklapt zal er zelfs tot 2.398l aan bagage in kunnen.

De prijs gaat er van (omgerekend) ruwweg 70.000 tot ruim 90.000 euro.