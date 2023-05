BMW laat je nu maandelijks betalen voor opties die al op je auto zitten

Door: BV

De autosector leent een pagina uit het marketingboekje van technologiegiganten. Je betaalt niet meer één keer voor een product, maar in plaats daarvan betaal je elke maand. Dat doe je tegenwoordig voor apps, voor software en vaak ook voor muziek of tv. Dus waarom niet voor je auto?

Je auto leert iets nieuws

Extra’s in een abonnementsformule staan al lang op de verlanglijst van heel wat -hoofdzakelijk premium- automerken. Het is geen toeval dat ze door Audi, BMW, Mercedes en Porsche werden aangekondigd. Er werden al wat eerste, schuchtere stappen gezet. Vooral met zaken die softwaregedreven waren. Draadloze updates maken het immers mogelijk om je auto met bestaande componenten, nieuwe functies aan te leren en die via een abonnement ter beschikking te stellen. Een meer geavanceerde cruise-control zou daarvan een mooi voorbeeld kunnen zijn.

Betaal gerust twee keer voor hetzelfde

“ je moet elke maand betalen voor wat je eigenlijk al hebt ”

Voorlopig lijken de meeste klanten niet warm te lopen voor extra’s met een maandelijkse factuur. En toch wil BMW zelfs in ons land als de volgende horde nemen. BMW biedt voortaan immers niet alleen nieuwe functies aan in een abonnementsformule. Het wil je ook maandelijks laten betalen voor wat eigenlijk al gewoon op je auto zit . Twee mooie voorbeelden: zetelverwarming en stuurverwarming. Die kunnen alleen ‘vrijgeschakeld’ worden wanneer de fysieke componenten (bedrading, verwarmingsmatten in de zetels en het stuur) effectief al in de auto ingewerkt zitten. Precies: je moet elke maand betalen voor wat je eigenlijk al hebt. In het geval van de stuurverwarming gaat het om 10 euro per maand, terwijl verwarmde voorzetels je nog eens 18 euro per maand extra kosten. Ofwel: 336 euro per jaar. Of 1.680 euro op vijf jaar tijd. Voor iets dat je eigenlijk al gekocht hebt.

Willen of niet, de abonnementen komen

Dat deze automerken ondanks negatieve reacties van klanten toch doorzetten, wijst op twee zaken. De eerste. De échte kostprijs van die extra’s is verwaarloosbaar. Een merk kan zich blijkbaar permitteren om ze op elke auto in te bouwen, of ze nu gebruikt (verhuurd) zullen worden of niet. Ten tweede, bij die premiummerken liggen ze eigenlijk helemaal niet zo wakker van wat de klant vindt. Of hij nu wil of niet, het lucratieve verdienmodel komt er.