Je kan nu geen enkele nieuwe auto meer kopen voor minder dan 10.000 euro

Door: BV

Nieuwe auto’s worden in sneltempo duurder. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Het zit de automerken eigenlijk niet mee. Ze hebben te kampen met chiptekorten, stijgende grondstofprijzen, almaar strengere veiligheids- en emissienormen (zie hier) en nu ook nog een torenhoge inflatie. En dat heeft zo z’n gevolgen. Automerken die zich voorheen tevreden stelden met één of twee prijsaanpassingen per jaar, herbekijken nu soms elke maand hun tarieven.

Voor de coronacrisis had je in de klasse tot 10.000 euro zelfs nog keuze

De gemiddelde prijs van een auto gaat omhoog. Terwijl je voor de coronacrisis nog een handvol verschillende autootjes op de kop kon tikken voor minder dan 10.000 euro - de onderste regionen van de markt - was dat aantal het afgelopen jaar teruggevallen tot amper één auto: de Dacia Sandero. Die stond in de catalogus voor 9.990 euro. Voor die prijs trouwens in een uitgeklede basisuitvoering waarvan de invoerder vertelt dat niemand ‘m eigenlijk echt kocht. Maar los daarvan: wanneer je onder de 10.000 euro-drempel een nieuwe auto wilde met basiscomfort, vijf echte zitplaatsen en een ruime koffer… dan kon dat. Tot nu.

Dacia Sandero voortaan duurder

Dacia heeft de vanafprijs van de Sandero opgetrokken. Het profiteert van de stilistische update die het ganse Dacia-gamma te beurt valt (zie hier) om die door te voeren. De nieuwe vanafprijs? 10.990 euro. Ruim 10% erbij dus. En niet alleen de prijs is aangepast. Er is tegelijk ook aan het aanbod gesleuteld, en niet alle aanpassingen zijn even positief. De instapper laat zich nog steeds voortbewegen door een atmosferische motor met amper 65pk, gecombineerd aan een vijfbak. Hoger in het aanbod verliest de handgeschakelde Sandero met 90pk benzinemotor z’n zesversnellingsbak echter ten voordele van… een vijfbak (de Stepway behoudt voor die motor trouwens z’n zesbak, nvdr). Inderdaad, de prijs ging omhoog en tegelijk werd op mechaniek bezuinigd. Tegelijk blijft die Sandero scherp geprijsd en doorstaat die de vergelijking met auto's die soms nog compacter zijn. Een voorbeeld: Toyota maakte heel wat tamtam rond de introductie van de Aygo X omdat stadsauto's in Europa (net omwille van de kosten, nvdr) uitsterven. Maar die kleine, betaalbare Toyota kost nog steeds... de helft (!!) meer dan een Sandero.

Tijdens de eerste jaarhelft van 2022 was de Dacia Sandero de bestverkochte auto voor particuliere klanten in Europa.