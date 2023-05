Renault bouwt schitterende restomod van R5

Door: RVDB

Heeft Barbie een nieuwe auto? Neen, dit is de Renault 5 Diamant, een opvallend studiemodel waarmee Renault iets te vieren heeft. De Renault 5 bestaat namelijk vijftig jaar en dat mag iedereen weten. Zeker nu Renault een terugkeer van zijn iconische stadswagen voorbereidt.

De Renault 5 is één van de succesverhalen uit de Franse autogeschiedenis. Als uithangbord van de popcultuur wist hij tussen 1972 en 1984 meer dan vijf miljoen eigenaars te overtuigen van zijn kwaliteiten. Het ontwerp wekt ook vandaag nog sympathie op en daarom werkt Renault aan een spirituele opvolger, een elektrische Renault 5 die in 2024 op de markt komt.

Kleurrijk ontwerp

Voor het zover is, blikt Renault nog even terug op het origineel met een prototype, de Renault 5 Diamant. De Franse designer Pierre Gonalons (gespecialiseerd in product-, interieur- en eventdesign) mocht de klassieker in een nieuw jasje steken. “Renault gaf me carte blanche om de wagen van mijn dromen te tekenen”, vertelt Pierre Gonalons. “De R5 belichaamt in mijn ogen de popcultuur, het optimistische en resoluut hedendaagse leven. Met de Renault 5 Diamant wilde ik mijn wereld van vormen en kleuren vertalen naar de autowereld.”

Het resultaat zie je op de foto’s: een knalroze versie met enkele markante elementen. De lichtblokken werden bijvoorbeeld aan het koetswerk gehangen en gefacetteerd zoals edelstenen (vandaar de naam ‘Diamant’). De brede wielen (let op het zonnetje in het midden) komen van de Alpine-versie. De koetswerklak bestaat uit drie lagen met goudkleurige pigmenten op een roze basis. In de zon geeft dat goudkleurige reflecties, in de schaduw eerder een blauwachtige tint.

Het interieur werd grondig gemoderniseerd. Je smartphone staat centraal en gebruik je voor de bediening van de navigatie en het infotainment. Het kronkelende stuur ziet er apart uit en is gemaakt van Frans marmer. Drie ronde, digitale tellers tonen de essentiële informatie: de snelheid, het uur en het laadniveau van de batterij. Want ja, deze Renault 5 Diamant is een volledig elektrische restomod.

Geen details

Veel meer vertelt Renault daar trouwens niet over. Het vermogen? De batterijcapaciteit of autonomie? Daar hebben we het raden naar. Dit is dan ook in de eerste plaats een stijlstudie om de R5 nog eens in de kijker te plaatsen. En ons alvast warm te maken voor het vervolg dat in 2024 verschijnt. Ook leuk om te weten is dat zustermerk Alpine op basis van de toekomstige Renault 5 een sportieve variant ontwikkelt.