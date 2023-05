Zes op de tien Belgen willen geen elektrische auto kopen (en zeker geen Chinese)

Door: RVDB

Op het vlak van laadinfrastructuur maakt België een inhaalbeweging en behoort ons land zelfs tot de beste Europese leerlingen. Eén probleem: het enthousiasme voor de elektrische auto is hier veel lager dan in andere landen. Amper 40 procent van de Belgen ziet het zitten om elektrisch te rijden.

Elke twee jaar schetst de Automotive Disruption Radar van marktonderzoeksbureau Roland Berger een beeld van de wereldwijde transitie binnen de autosector. 23 markten worden onder de loep genomen op basis van 26 indicatoren om te zien hoe ze evolueren richting nieuwe mobiliteit. Hiervoor werden in totaal meer dan 23.000 autogebruikers ondervraagd (onder wie een duizendtal Belgen). Zijn bestuurders geïnteresseerd? Wat is de regelgeving? Hoe ver staat de technologie en infrastructuur? In het onderzoeksrapport van 2022 staan enkele relevante gegevens voor België.

Positieve evolutie …

Eerst het goede nieuws. Op het vlak van laadinfrastructuur boekt België vooruitgang. Per 100 km weg zijn er nu gemiddeld 5,4 laadstations en dat is een stevige groei tegenover enkele jaren geleden. We doen het daarmee even goed als het Verenigd Koninkrijk. België is zelfs het vierde Europese land, want alleen Nederland (maar liefst 37,5 laadlocaties per 100 km), Noorwegen (15,3) en Zweden (6) scoren beter. Absolute kampioen globaal gezien is Zuid-Korea (87,3). Helaas maakt het onderzoek geen onderscheid tussen de Belgische regio’s. Zoals bekend hinkt Wallonië achterop qua laadpalen.

… maar nog altijd weinig enthousiasme

De elektrische auto’s zijn er. Het aantal laadpunten groeit. Maar toch is de Belg nog niet echt overtuigd. Nog altijd maar 40 procent (tegenover 25 procent in 2020) wil een elektrische auto kopen, terwijl dat elders gemiddeld 60 procent is in deze studie. Het zijn de bekende argumenten die opduiken. De grootste hindernis is de aankoopprijs (69 procent), gevolgd door de laadinfrastructuur (47 procent) en het beperkte rijbereik (43 procent).

Liever niet Chinees

Tot slot blijken Belgen niet echt open te staan voor Chinese merken bij de keuze voor een elektrische auto. 27 procent zegt dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat dat een Chinese auto wordt, opnieuw 27 procent acht het ‘zeer onwaarschijnlijk’. Voor slechts 5 procent is het ‘zeer waarschijnlijk’. De beperkte naamsbekendheid en het minieme aanbod van deze merken spelen hierin ongetwijfeld een rol. Overigens staan andere landen zoals Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan en Zuid-Korea nóg sceptischer tegenover de Chinese elektrische auto’s, die de volgende jaren wellicht zullen oprukken in onze contreien.