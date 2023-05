Stellantis wil nummer 1 worden in verkoop elektrische auto’s (en het is er bijna)

Door: BV

Stellantis eindigde de eerste helft van 2022 op de tweede plaats wat betreft de verkoop van elektrische voertuigen in Europa. De groep kon probleemloos Tesla verslaan en het bleef maar net achter bij Volkswagen.

Nog maar 10.000 minder dan VW en Tesla kwam er niet aan te pas

In totaal verkocht het conglomeraat 105.413 elektrische voertuigen tijdens de eerste zes maanden van het jaar, terwijl de VW Group er 116.307 verkocht. Tesla geraakte niet verder dan 78.277 stuks.

De EV-verkopen van Stellantis werden hoofdzakelijk gedreven door de elektrische Fiat 500. Die was in het tweede kwartaal van 2022 de best verkochte EV in Italië en Duitsland. De eerste helft van het jaar verkocht het er 32.315 stuks van. Een stijging van 72 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Een ander belangrijk model was de Peugeot e-208, waarvan het bedrijf er 21.918 verkocht, of 11 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Het autootje was de best verkochte EV in Frankrijk en zijn zusterauto, de Opel Corsa-e, verkocht ook goed. Daarvan gingen er 13.380 over de toonbank.

Tesla op laagste niveau in twee jaar

De kwartaalverkoopcijfers van Tesla daalden tot het laagste niveau in twee jaar, maar dat was niet bij een gebrek aan interesse in zijn voertuigen. Coronalockdowns in China hinderden de toevoer van nieuwe auto’s voor de EU-markt hinderen. Ondanks de uitdagingen bleef de Model Y de bestverkochte EV in Europa, met 39.969 verkochte exemplaren in de eerste helft van 2022. De Model 3 zat er net achter met 38.280 verkopen, een daling van 25 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Verwacht wordt dat Tesla tijdens de tweede helft van 2022 weer zal opleven.

Hoewel Stellantis eigenlijk een koele minnaar van de elektrische auto is (CEO Carlos Tavares verklaarde meermaals dat mobiliteit erdoor onbetaalbaar zou worden), mikt het toch op de koppositie. Er komen nog meer geheel elektrische modellen aan. Dit jaar zou onder meer een Peugeot 308, 3008 en Opel Astra op stroom aan het aanbod toegevoegd moeten worden. Stellantis is hard op weg om de Europese verkoopskroon te veroveren.