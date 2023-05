Batterijen elektrische Ford Focus kosten meer dan de auto zelf

Door: BV

Batterijproblemen bij elektrische auto’s zijn eerder zeldzaam. Maar als je ze toch krijgt, dan kan je de auto beter gewoon wegdoen. Zo lijkt het tenminste. Automerken houden de vervangkosten van accu’s angstvallig geheim, maar af en toe lekt er iets uit. Zo bleek eerder al dat een Smart voor de batterij van een elektrisch model zo maar eventjes 17.000 euro rekent. En nu blijkt ook een slechte accu vervangen voor een Ford Focus Electric ‘economisch onrendabel’ te zijn.

Enorme prijs, maar de batterijen zijn toch niet leverbaar

Het gezin Siwinski in Florida kreeg een enorme prijsopgave voor de vervanging van de accu van hun tweedehands Ford Focus Electric uit 2014. De auto had minder dan 100.000km op de teller en kostte 11.000 dollar - iets meer dan 10.000 euro. Maar na zes maanden liep het mis. Eerst ging een dashboardlampje branden en kort erna deed de auto niks meer.

De Ford-dealer adviseerde om de batterij te laten vervangen. Kostprijs: 14.000 dollar. Zonder werkuren welteverstaan. Inderdaad: meer dan de auto waard was. Die accu is niet eens groot: 19,6kWh. Veel kleiner dan tegenwoordig de norm is, net zoals het gemiddelde (opgegeven) rijbereik van 125km. De familie Siwinski verklaarde aan een plaatselijke nieuwszender dat het blijkbaar om een ‘vaak voorkomend probleem ging’. Veel denk- en rekenwerk leverde de offerte niet op, want Ford liet eveneens weten dat de batterijen eenvoudigweg niet leverbaar waren. Maar Ford wou de auto wel kopen... voor 500 dollar.