Volkswagen denkt aan einde voor Golf

Door: BV

De Volkswagen Golf is één van de populairste middenklassers ter wereld. En toch… is krijgt het model misschien geen opvolger. Een verslag in het Duitse magazine Welt, leert dat de toekomst van het model aan een zijden draadje hangt. “De beslissing valt de komende 12 maanden” liet VW-baas Thomas Schäfer, zich daar ontvallen.

Uitstootnormen maken een nieuwe Golf 'onrendabel'

De Golf zou de hoeksteen van het VW-aanbod moeten zijn. Sinds z’n introductie in 1974 staat het model haast ononderbroken aan de top van de Europese verkooplijsten. Een nieuwe generatie van de Golf werd eerder, in maart 2021, al aangekondigd, maar het merk trekt nu z’n staart weer in. Generatie 8 - de huidige - zou wel eens de laatste kunnen zijn. Het management bij VW is van mening dat vooral Europese emissie-eisen de ontwikkeling van een nieuwe generatie onrendabel zullen maken.

Eigenlijk behandelde Volkswagen de huidige, zevende, generatie van de Golf ook al erg stiefmoederlijk. De volledige structuur en het gros van de koetswerkpanelen zijn identiek aan die van generatie 7. Daardoor balanceert het model op de grens tussen een generatiewissel en een facelift. De aandacht ging vooral uit naar technologische evoluties en… besparingen. Zelfs gespecialiseerde media die eigenlijk elke nieuwe auto geweldig vinden, hadden moeite om zich positief uit te laten over de evolutie.

De huidige generatie kan langer mee

Schäfer geeft aan dat de levensduur van de huidige generatie Golf misschien wel tot 2028 kan gerokken worden. En daarna kan het model eventueel gewoon op de schop. Volkswagen kondigde eerder al aan dat het vanaf 2030 in Europa alleen nog emissievrije (lees: elektrische) auto’s zal aanbieden. Dat soort van uitspraken wordt echter steeds afgetoetst aan de realiteit. Wanneer een groot deel van Europa tegen 2030 nog steeds geen EV’s wil, zal het merk ongetwijfeld z’n strategie aanpassen.

Voor de Europese klant in de prijsklasse van de Golf, heeft de constructeur al een oplossing klaar. Voor een gelijkaardig budget zou de klant dan een ID.2 (die in quasi identieke vorm ook in het gamma van Skoda en Cupra zal opduiken) kunnen kopen. Dat wordt een elektrische auto met een rijbereik van 350km. Inderdaad: dat is een kleinere auto.