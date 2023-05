Sjoemeldieselboete voor Stellantis

Door: BV

De Amerikaanse tak van Stellantis heeft een boete voor fraude met dieselemissies aan z’n been. De fabrikant pleitte schuldig. Het zal een boete van 300 miljoen dollar betalen en drie jaar onder toezicht geplaatst worden.

Bedrieglijke software

De uitspraak brengt een einde aan een procedure over de dieselemissies van meer dan 100.000 voertuigen van de types Jeep Grand Cherokee en Ram 1500 uit de jaren 2014 tot 2016. De uitstootcijfers van die auto’s werden vervalst met bedrieglijke software.

Het is al lang niet meer de eerste keer dat de Amerikaanse afdeling van Stellantis voor sjoemeldiesels een boete aan z’n been krijgt. Eerder betaalde het al een boete van 311 miljoen dollar en een een schadevergoeding van 183 miljoen dollar aan 63.000 klanten (of bijna 3000 dollar per klant) via een groepsrechtzaak. En drie jaar geleden bereikte Stellantis met de Staat Californië en plaatselijke klanten al een schikking van 800 miljoen dollar.