Chinese fabrikant van elektrische auto's Nio opent Europese fabriek, maar niet om auto's te maken

Door: BV

In september zal de Chinese EV-fabrikant Nio z’n eerste Europese fabriek openen. Maar daar zullen geen auto’s gebouwd worden.

Batterijen wisselen op enkele minuten tijd

Het Chinese merk zet in tegenstelling tot omzeggens alle andere fabrikanten van elektrische auto’s niet alleen in op batterijen die snel kunnen opgeladen worden. Het bedrijf gebruikt een systeem dat batterijen in auto’s helemaal automatisch kan omwisselen. Op enkele minuten tijd haalt een geautomatiseerd systeem een lege batterij uit de auto en vervangt die door een opgeladen exemplaar. Op korte termijn wil Nio in Europa zo’n 4000 batterijwisselstations installeren. Het ging daarvoor een samenwerking aan met Shell.

Europese fabriek voor Nio

De Europese fabriek van Nio opent straks in Pest in Hongarije en zal zo’n 10.000 vierkante meter groot zijn. Zoals gezegd, de instelling zal geen auto’s fabriceren. In Pest zal Nio zich concentreren op de productie en dienst naverkoop van batterijwisselstations.

De eerste wisselstations van het merk zijn al in gebruik genomen. Ze staan in Noorwegen. Voor het einde van het jaar moeten ook in Duitsland, Zweden, Nederland en Denemarken nieuwe stations in gebruik genomen worden.