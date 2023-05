Toyota kan vraag naar 'oude' Land Cruiser niet bijhouden

Door: BV

In onze contreien presenteert het Japanse Toyota zich als een fabrikant van groene auto’s. Een pionier in hybrides. Sinds kort heeft het ook z’n eerste geheel elektrische auto in het gamma. De bZ4X (zie test hier). Maar elders hoeft die groene opsmuk niet en wordt er goed geld verdiend met vervuilende auto’s.

Met 4,5l grote V8 diesel

De Toyota Land Cruiser 70-serie bijvoorbeeld. Die bestaat al sinds 1984 en blijft in sommige landen erg populair omdat hij eenvoudig en robuust is. In Australië alleen verkoopt Toyota elk jaar meer dan 10.000 stuks van het model. Die wordt er steevast voorzien van een 4,5l V8 turbodiesel die 206pk sterk is.

Recordaantallen geleverd en toch blijven wachttijden oplopen

De verkoop van de in Japan gebouwde Land Cruiser 70 steeg er de jongste tijd alleen maar. Het merk leverde er afgelopen jaar een recordaantal van uit: 13.900 stuks. Alleen: dat is er niet genoeg om de vraag bij te benen. De oude Land Cruiser-reeks lijkt er met de jaren op meer populariteit te kunnen rekenen, niet minder. Toyota blijft dan ook kleine aanpassingen aan het model doorvoeren. De hoekige terreinwagen die bestaat in allerlei verschillende versies (van een pickup tot een verlengde break), krijgt daarom nu zelfs een noodremsysteem met voetganger- en fietserdetectie. Nodig om in Australië aan de veiligheidsnormen te kunnen blijven voldoen.

Ondanks de recordaantallen is de toevoer nog steeds onvoldoende. Toyota heeft immers ook last van het chiptekort. De levertijden lopen op, al wil Toyota zelf niet zeggen hoelang ze zijn. Een lokale Toyota-verdeler vertelde er aan lokale media dat de wachttijd inmiddels al 3 à 4 jaar bedroeg.