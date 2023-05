Toyota kan niet genoeg auto’s bouwen: 42% minder winst

Door: BV

Toyota maakte tijdens het eerste kwartaal van afgelopen boekjaar (dat liep tot 30 juni) drastisch minder winst.

De Japanse autobouwer hield slechts 578,66 miljard yen (zo’n 4 miljard euro) over, in vergelijking met de 997,4 miljard yen (ruim 7 miljard) die het in dezelfde periode vorig jaar als winst kon wegboeken. Analisten hadden op een winstdaling gerekend, maar verwachtten dat de winst met slechts 15 procent zou dalen. Als gevolg van de aankondiging daalden de aandelenkoersen van de automaker met drie procent, meldt Reuters.

Te weinig componenten

De automaker werd getroffen door een aantal productieproblemen waardoor het niet in staat was om zo veel voertuigen te produceren als de bedoeling was. Toyota kondigde in de eerste drie maanden van zijn boekjaar drie keer aan dat het de productie zou verlagen. Uiteindelijk liepen er 10% minder auto’s van de band. Vooral het halfgeleidertekort speelt het merk parten.

Toyota zal ook een manier moeten vinden om rekening te houden met de inflatie en stijgende materiaalkosten. De autogigant verwacht dat die tijdens het volledige jaar met 17 zullen stijgen. Maar het wil het jaar nog steeds afsluiten met een operationele winst. Het verwacht een grote vraag naar nieuwe voertuigen en wil het jaar afsluiten met een productie van 9,7 miljoen stuks.