25.000 bestellingen in 1 minuut: India is wild van deze auto

Door: BV

Wil je in India succes oogsten op de automarkt, dan moet je niet uitpakken met een klein modelletjes met elektrificatie. Deze Mahindra Scorpio-N is een vierwielaandrijver van de oude stempel: hij heeft zelfs nog een apart chassis. Iets wat je in onze contreien eigenlijk alleen nog bij pickups vindt.

Big Daddy-SUV

Mahindra noemt de Scorpio-N de (‘big daddy’ van de SUVs). Je kan ‘m krijgen met zowel benzine- als dieselmotoren onder de kap. Afhankelijk van de gekozen versie varieert de prijs tussen een kleine 15.000 euro en bijna 25.000 euro.

20 miljoen euro op een half uur

De Indiase autofabrikant (die ook de baas speelt bij Jaguar en Land-Rover) verkocht de eerste 25.000 stuks in amper 55 seconden tijd. Een model reserveren en een voorschot betalen kon alleen via de website van het merk, maar die kon al het internetverkeer niet aan crashte meermaals. Toch werden de eerste dertig minuten meer dan 100.000 bestellingen voor het model geregistreerd.

Klanten moesten amper 200 euro betalen voor een reservatie, maar toch wil dat zeggen dat Mahindra in een half uur tijd meer dan 20 miljoen euro binnenkreeg. De productie van de robuuste SUV gaat nog deze maand van start. Als alles volgens plan verloopt hebben de eerste 25.000 kopers hun auto nog dit jaar.