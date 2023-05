Elektrische Porsche Taycan eindelijk sneller dan Franse hatchback op Nurburgring

Door: BV

Dat elektrische auto’s doorgaans kunnen uitpakken met een uitzonderlijk acceleratievermogen, is bekend. Dat ze daarnaast vaak moeite hebben om een hoger tempo aan te houden, wordt al wat minder hoog van de toren geblazen. En op circuit wordt het echt moeilijk. Dan begint ook het gewicht een forse rol te spelen.

Helemaal niet zo indrukwekkend

Nog voor Porsche de Taycan op de markt bracht, liet het die los op de Nürburgring. Een recordtijd daar heeft immers een grote media- en marketingwaarde. De snelle vierdeurs deed er een rondje in 7 minuten en 42 seconden. En daarmee was het… de snelste vierpersoons elektrische auto. Maar het resultaat zette toch vooral het contrast met een conventionele auto in de verf. Want hij bleef twee seconden langzamer dan de Renault Megane Trophy RS - een voorwielaangedreven Franse hatchback met amper 300pk.

Porsche Taycan Turbo S met speciale banden doet het wel



Vandaag heeft Porsche die situatie rechtgezet. Met de 761pk (piekvermogen) en 1050Nm krachtige Taycan Turbo S zette de Duitse constructeur een rondetijd van 7:33 neer. Alleen: daarvoor moest het merk toch weer te trukendoos bovenhalen. Het model was immers voorzien van een prestatieverhogende kit. De Duitse TÜV kwam er zelfs bij om te verifiëren dat het wel degelijk om een ‘volledig standaard productievoertuig’ ging.

De belangrijkste componenten van die prestatieverhogende kit zijn 21-inch RS-Spyder-designvelgen met goedgekeurde Pirelli P Zero Corsa-sportbanden. Hun bandensamenstelling is vergelijkbaar met die van racebanden. Om in aanmerking te komen voor een ronderecord moet je die uitrusting ook als klant gewoon kunnen bestellen. En dat kan… vanaf eind dit jaar voor ruwweg 13.500 euro. Als extraatje op de net geen 200.000 euro dure Taycan Turbo S. En, o ja, hij komt alléén in Duitsland in de catalogus.