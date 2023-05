Zit er ook namaak in je Mercedes?

Door: BV

Afgelopen jaar werden bij 650 invallen bijna 2 miljoen nagemaakte Mercedes-onderdelen in beslag genomen.

Automerken maken hun onderdelen niet zelf

Een automerk vandaag maakt slechts een klein deel van de onderdelen zelf. De meeste componenten worden aangeleverd door een leverancier die met het merk samenwerkt. Dat is een zogeheten ‘original equipment manufacturer’ (OEM). Die bouwt onderdelen en componenten die voldoen aan de eisen die het merk oplegt. Maar ze kunnen natuurlijk ook nagemaakt worden. Dat gebeurt steeds vaker, en Mercedes beschouwd dat als een groot probleem.

In 2021 werden 1,86 miljoen vervalste Mercedes-onderdelen in beslag genomen. Dat is een stijging van 6 procent ten aanzien van een jaar eerder. De Duitsers hebben een afdeling die zich alleen bezighoudt met het opsporen van namaakonderdelen en ze zullen die versterken.

Namaakonderdelen zijn onveilig

Mercedes ziet een verschuiving van de verkoop en distributie van vervalste onderdelen naar online kanalen en sociale media. Voor de namakers heeft het bedrijf natuurlijk geen vriendelijk woord. Het zegt zelfs dat “de namaakindustrie lijkt op georganiseerde misdaad en vaak hogere winsten kent dan drugshandel”. Dat wil trouwens ook wel wat zeggen voor de winstmarges die ze zelf hanteren voor onderdelen. Namaakproducten zijn volgens Mercedes erg gevaarlijk. “De kwaliteit van deze onderdelen is vaak zo slecht dat ze niet eens voldoen aan de wettelijke minimumveiligheidseisen, waardoor bestuurders gevaar lopen”. Bovendien worden ze vaak vervaardigd in onmenselijke omstandigheden en worden de milieunormen, arbeidsrechten en zelfs mensenrechten soms niet nageleefd.

Tegelijk kan het als klant moeilijk zijn om te weten of je een origineel onderdeel krijgt of niet. Mercedes zegt dat lage prijzen en dubieuze verkopers te mijden zijn.