Skoda wil dat klanten niet verder laden dan 80% van de batterij

Door: BV

Skoda heeft een software-update voor z’n grote elektrische SUV Enyaq klaar. Die omvat ingrepen die de batterij moeten sparen en de levensduur moeten verlengen.

De laatste update waarvoor je naar de garage moet

Wie een Skoda Enyaq heeft kan voor een nieuwe versie van de software naar de garage. De update is kosteloos, maar neemt wel een tijd in beslag. Het hele proces duurt een uur of vijf. Maar achteraf beschik je wel meteen over de mogelijkheid om draadloos te updaten.

De software omvat nieuwe graphics voor de laad- en rijbereikschermen in het infotainmentsysteem. Daarvan moet je hopen dat je ze beter vind dan voorheen. Maar de grootste nadruk ligt toch op het accubeheer. Eerst het goede nieuws: de Enyaq kan voortaan sneller laden. Het laadvermogen wordt verhoogd tot 120kW voor de versies met 62kWh-batterij en tot 135kWh voor de grotere 82kWh-accu. Eigenaars met een 50kW-laadlimiet moeten wel dieper in de buidel tasten, maar Skoda is niet helemaal duidelijk waarom dat precies het geval is.

Liever tot 80%

Je batterij helemaal voltappen wordt na de update wat moeilijker. Een belangrijke component van de software is immers het automatisch afregelen van het laadniveau op 80%. Dat helpt volgens de fabrikant om de batterij te sparen en de levensduur ervan te verlengen.

Sinds de lancering leverde Skoda al meer dan 70.000 stuks in Europa. Daarmee heeft het een marktaandeel van 3,5% in de markt voor volledig elektrische voertuigen.