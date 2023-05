Deze Polestar 6 is (wellicht) realiteit in 2026

Door: BV

Polestar liet met z’n O2 al een concept zien voor een dakloze tweezitter. Dat doet het natuurlijk niet als het geen productie overweegt. En kijk: de reacties van het publiek waren positief. Daarom komt er ook een echte productievariant die Polestar 6 zal heten.

6 boven 5

De Polestar Precept Concept zal in productie gaan als Polestar 5. Deze daarop gebaseerde scherp gelijnde roadster komt daarboven in de catalogus en krijgt logischerwijze het cijfertje 6. Een deel van de styling - met name aan de voorzijde - zal met de ‘5’ gedeeld worden. Dat geldt trouwens ook voor de architectuur - een gelijmd aluminium onderstel. Daarvan zal hij ook de 800 Volt-architectuur met dubbele elektromotoren overnemen. God voor tot 884pk en 900Nm, wat dan weer een acceleratietijd naar 100 van 3,2 tellen en een topsnelheid van 250km/u moet opleveren. Maar exacte details en specificaties zal het merk aankondigen ‘naarmate de productie-auto realiteit wordt’. De scherpe styling van de concept wordt nagestreefd, maar het productiemodel zal niettemin op sommige vlakken wat afwijken.

Samen met de aankondiging stelt Polestar meteen een op 500 stuks gelimiteerde oplage voor, voorzien van een lichtgekleurd lederen interieur, hemelsblauwe lak en specifieke 21-duimsvelgen.

Korrel zout

Het uiterlijk is nog niet helemaal definitief, de specificaties zijn nog onbekend, de prijs ligt nog niet vast, de productie ervan start volgens de planning pas in 2026 en Polestar vindt zelf dat je van voorspellingen beter niet al teveel gelooft, maar wie desondanks nu al een bouwslot wil reserveren (tegen een beperkt bedrag) kan nu al bij Polestar terecht.