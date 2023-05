Bijna elke Ferrari sinds 2005 blijkt onveilig

Door: BV

Zowat elke Ferrari die sinds 2005 gebouwd werd, is mogelijks onveilig. Er is immers een probleem met de ontluchtingsdop van het remvloeistofreservoir. Daardoor kan in het reservoir een vacuüm ontstaan. Dat is niet de bedoeling. Lekken en gedeeltelijk of zelfs compleet falende remmen kunnen het gevolg zijn.

Ook kleine, goedkope onderdelen kunnen grote problemen veroorzaken

De oorzaak is een eenvoudig en (naar Ferrari-normen) goedkoop onderdeel. Maar het werd wel op waanzinnig veel Ferrari’s gebruikt. Minstens 18 modellen zijn getroffen waaronder de Ferrari 430, Ferrari 612, Ferrari FF, Ferrari LaFerrari, Ferrari 812, Ferrari 488 Pista en de recente Ferrari Roma. In de VS moeten 23.555 auto’s weer naar de dealer - omzeggens elke Ferrari die er sinds 2005 geleverd werd.

Een aantal modellen heeft een waarschuwingslichtje voor een laag remvloeistofniveau. Ferrari roept eigenaars op om dat vooral niet te negeren. Bij alle modellen adviseert het merk om zo snel mogelijk de dealer te bezoeken en maant het aan tot ‘voorzichtigheid’. In de VS wordt het dopje gratis vervangen. Of dat ook in Europa zo is, is niet duidelijk.