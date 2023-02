Singer doet de Porsche 930 Turbo Cabrio

Door: BV

De Amerikaanse veredelaar Singer maakte faam met bijzonder oordeelkundig en smaakvol aangepakte Porsches 911. Zo zeer zelfs, dat de fabrikant zelf er eigenlijk niks tegen kan hebben.

Eindelijk een cabrio van Singer

Na een hele reeks gesloten exemplaren (waarvan je hier enkele voorbeelden vindt), neemt het bedrijf nu voor de eerste keer een cabriovariant onder handen. Het moest er eens van komen…

Een Singer wordt altijd helemaal op de smaak van de klant afgestemd. In dit geval koos die voor een koetswerk in carbon (voor een lager gewicht) en een fors opgewaardeerd motorblok. De zescilinder boxercentrale is opgeboord tot 3,8l en voorzien van twee turbo’s. Goed voor 510pk. Vermogen dat Porsche zelf bijna nooit door een handgeschakelde bak stuurt. Maar hier kan het wel. Zesbak, met de hand te bedienen. En met vermogen dat uitsluitend naar de achterwielen gaat, al vertellen de Amerikanen er meteen bij dat vierwielaandrijving ook tot de mogelijkheden behoort.

Als je de prijs moet vragen...

De specifieke afwerking op vlak van kleur, bekleding, sierlijsten en velgen… Dat is eenvoudigweg waar de klant om vroeg. Exemplaren kunnen dan ook fors van elkaar verschillen. Ook op vlak van prijs, zo wordt gezegd. Maar die geeft Singer natuurlijk niet prijs. Dat zou indiscreet zijn.