Nog één keer zot doen: Bugatti Mistral

Door: BV

Bij Bugatti zwaait de Kroatische EV-sportwagen-specialist Rimac intussen wel de plak, maar voorlopig bouwt het hyperexclusieve Franse merk nog uitsluitend verbrandingsmotoren. Straks valt, onvermijdelijk het doek, maar niet voor er nog eens 99 stuks van een extra uitzinnig model gebouwd worden: deze Bugatti W16 Mistral. Een Speedster die gebaseerd is op de Chiron. Kostprijs: 5 miljoen per stuk. En we hebben zo’n vermoeden dat ze eigenlijk al allemaal verkocht zijn.

Wel Mistral, niet Maserati

Er was ooit als eens een Mistral. Dat was een Maserati. Die was in z’n tijd ook exotisch, maar niet zoals deze Bugatti dat is. De 8-liter W16 neemt immers de configuratie over van de Chiron Super Sport. Goed voor 1.600pk en 1.600Nm trekkracht. Over de prestaties weinig concreets, maar er wordt wel fijntjes vermeld dat de instrumenten ontworpen zijn om ‘goed leesbaar te zijn tot 420km/u’.

Ook in andere kleuren

Je moet al goed kijken, maar toch beweert Bugatti dat inspiratie putte uit de Type 57 Roadster Grand Raid uit 1934. Van die auto leent het in elk geval de geel-zwarte kleurstelling die in heel wat van de eerste beelden figureert. De rest van de vormgeving is behoorlijk uitzinnig. De Bugatti Veyron ziet er in vergelijking inmiddels maar saai uit. Vooral de vormgeving rond de achterlichten is een blikvanger. In het interieur wordt wel uitgepakt met kleur, maar de opstelling blijft er wel een pak dichter bij de donorauto. Of het ding voor vijf miljoen ook een dakje krijgt? Het is in elk geval op geen enkele foto te zien.