Nog niet bij de dealer, wel uitverkocht: VW ID.Buzz

Door: BV

De leveringen van de elektrische Volkswagen ID.Buzz zijn nog niet eens begonnen, of het model is al uitverkocht. Tenminste, voor dit jaar. Het Duitse bedrijf heeft van z’n elektrische busje in Europa al ruim 10.000 bestellingen binnengehaald. Meer dan een derde daarvan staat op conto van Noorwegen.

Voorverkoop loopt ook in België als een trein

Volkswagen is natuurlijk in z’n nopjes met 10.000 orders, nog voor ook maar één klant ermee gereden heeft, ook al duidt wil dat niks zeggen over de kwaliteiten van het voertuig. Die zijn immers nog onbekend. België en Nederland laten zich trouwens ook niet onbetuigd. De lage landen zijn samen goed voor 2.100 orders. Volgend jaar moeten er 60.000 van de band rollen en vanaf 2024 wordt gemikt op 130.000 stuks.

Engeland komt in 2023 aan de beurt en de Amerikanen zullen de ID.Buzz pas vanaf 2024 op hun oprit kunnen parkeren.

Meer over de ID.Buzz lees je hier.