Wél V12 en 690pk, maar geen dak: Aston Martin V12 Vantage

Door: BV

Sinds afgelopen weekend troept de beau monde van de autowereld samen aan de Amerikaanse Westkust voor de Monterey Car Week. Dat is al jaren een uitgelezen plaats voor de introductie van de meest exotische modellen. Nieuws van Bugatti bijvoorbeeld.

V12 Vantage Roadster

Aston Martin laat er zich evenmin onbetuigd. Dat stelt er de dakloze versie van de V12 Vantage voor. Want ja, de ‘oude’ maar erg edele twaalfcilinder van het bedrijf past ook in de versie zonder dak. Die twaalf cilinders wekker er 700pk en 753Nm trekkracht op. Die 5,2l doet het dus nog altijd beter dan de bij Mercedes-AMG geleende 4-liter V8 met twee turbo’s die in hetzelfde koetswerk blijft steken op 510pk, maar wel minder weegt.

Al het geweld wordt naar de achterwielen gestuurd. Onderweg passeert het nog een ZF-automaat met acht versnellingen en een mechanisch sperdifferentieel. Prestaties? Een acceleratietijd naar 100km/u van 3,5 seconden en een topsnelheid van 322km/u. En Aston belooft een passen geluid, dat niet al teveel decibelremming omvat.

Zwaar ondanks alle lichtgewicht

Aanpassingen zijn er niet alleen onder de kap. Het interieur is (nog) wat edeler aangekleed en het koetswerk is grondiger onder handen genomen dan je op het eerste zicht kan zien. De grille werd 25% groter, de motorkap is geventileerd en onder meer de motorkap, voorbumper en spatborden zijn uitgevoerd in carbon om het gewicht te beperken. Specifieke velgen sparen ook nog 8kg uit. Helemaal succesvol is de operatie trouwens niet. Uiteindelijk weegt de dakloze variant nog 1.855kg- zo’n 220kg meer dan de Coupé met V12. De specifieke wielbogen maken hem ook wat dikker: in de breedte komt er in het totaal 40mm bij.

Aston Martin zal maar 249 exemplaren bouwen voor een onbekende prijs. Niet dat het ertoe doet… ze zijn allemaal al verkocht.