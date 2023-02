Deze Tonale is een succes, ook al is het geen Alfa

Door: BV

Wie de test van de nieuwe Alfa Romeo Tonale op Auto55.be las, wist het al: de SUV krijgt ook een Amerikaans broertje. Dit is ‘m: de Dodge Hornet. Op wat oppervlakkige details na is die identiek aan het Italiaanse model.

Alfa Romeo Tonale ook als Dodge Hornet

Inderdaad, Alfa Romeo is niet het enige Stellantis-merk dat de Tonale in z’n portfolio opneemt. Dodge introduceert het model eveneens. Onder de kap bekende aandrijfcombinaties: een 1,3l in combinatie met een elektromotor voor 285pk en 519Nm trekkracht en een tweeliter turbo met 265pk. De officiële waarden wijken telkens iets af van die van de Alfa, maar dat is louter aan de (Amerikaanse) berekeningswijze en emissie-eisen te danken.

Weinig verschillen

De Dodge krijgt in vergelijking met de Alfa nieuwe bumpers en lichtunits. Achteraan is het logo van het merk opgenomen in de lichtbalk. De rest van de koets is eenvoudigweg identiek. Dat geldt overigens ook voor het gros van het interieur, waarin niettemin ook werd gekozen voor een dashboard met (goedkopere) materialen die beter aanleunen bij de tradities van de Amerikaanse markt.

De Tonale werd maar lauw onthaald op de Amerikaanse markt, maar deze Hornet heeft z’n start helemaal niet gemist. Tijdens de eerste 24 uur sprokkelde het merk al 14.000 bestellingen bij elkaar. Ook goed nieuws voor Napels en omstreken, want dat is waar de Dodge aan de zijde van de Tonale gebouwd zal worden.