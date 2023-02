Ford bewijst dat elektrificatie slecht is voor tewerkstelling

Door: BV

De Amerikaanse autobouwer Ford schaarde zich in mei van dit jaar nog achter de Europese plannen (inmiddels goedgekeurd) voor een totaal verbod op verbrandingsmotoren op ons Oude Continent. Realiteit vanaf 2035, al zal het wellicht niet zo lang duren eer er in de praktijk nauwelijks nog verbrandingsmotoren te krijgen zijn.

Ford schaarde zich achter elektrificatieplannen en sluit bij goedkeuring prompt een fabriek

Amper twee weken na de definitieve EU-beslissing, kondigde Ford aan dat het eenn Europese fabriek zou sluiten. Reden: elektrificatie. De fabriek in Keulen, waar Ford al actief is sinds 1929, gaat dicht in 2025. Verwacht banenverlies: zo’n 4.600 rechtstreekse jobs. Bij de toeleveranciers zal dat aantal naar verwachting nog hoger zijn.

Ford zal in Europa elektrificeren door hoofdzakelijk modellen te produceren die gestoeld zijn op de elektrische MEB-architectuur van de Volkswagen-groep. Daartoe tekenden beide fabrikanten eerder al een overeenkomst. De MEB-gebaseerde modellen zullen van de band lopen in de Spaanse fabriek van Ford, in de buurt van Valencia.

Ook in Amerika verdwijnen jobs als sneeuw voor de zon

Intussen kondigde Ford ook in de VS groot banenverlies aan. Op korte termijn zouden er meer dan 6.000 productiejobs verdwijnen. Daarnaast is een eerste golf van 3.000 geschrapte arbeidsplaatsen nu al een feit. Niet onder arbeiders, maar bij administratief personeel. 2.000 werknemers in vast dienstverband en 1.000 tijdelijken moeten vanaf eind volgende week niet meer opdagen. De fabrikant “maakt zich op deze manier klaar voor de verschuiving van traditionele verbrandingsmotoren naar elektrisch rijden”.

In Europa kostte de elektrificatie inmiddels al honderdduizenden jobs volgens cijfers van koepelfederatie ACEA. Een feit dat nauwelijks media-aandacht kreeg en politiek helemaal genegeerd wordt.

Foto in het artikel: Ford Mustang Mach-E