Autosalon van Brussel 2023 wordt veel kleiner

Door: BV

Als alles goed loopt, zal de Brusselse Heizel na twee jaar onderbreking in 2023 weer het toneel vormen van het Brusselse Autosalon. Dat zal doorgaan van vrijdag 13 tot en met zondag 22 januari. Maar het Autosalon zal hetzelfde niet meer zijn. Dit is wat de bezoeker mag verwachten.

Minder oppervlakte

Ooit nam het Autosalon van Brussel 11 Heizelpaleizen in beslag. Maar die tijd ligt inmiddels al lang achter ons. In 2020 - de laatste editie - nam de beurs nog 9 paleizen in beslag. Voor editie 2023 wordt gemikt op vijf of hooguit 6 tentoonstellingshallen. Inderdaad, zo goed als een halvering ten aanzien van de reeds gekrompen editie van 2020.

Officieel communiceert organisator Febiac niet over de organisatie. De details zijn immers nog lang niet allemaal uitgewerkt. Maar er zijn in elk geval een paar praktische beperkingen waarachter het zich kan wegsteken. Zo verhuisde kunstbeurs BRAFA van Tour en Taxis naar de Heizel. De beurs opent de deuren een weekend na het sluiten van het Autosalon en vind plaats in de paleizen 3 en 4. Maar door de opbouwwerkzaamheden voor dat evenement zijn die paleizen niet beschikbaar. Daardoor vallen ook Paleis 1 en 2 af. Die zijn immers slechts via bovenstaande hallen toegankelijk. Paleis 10 - ooit de vaste stek van Mercedes - wordt ook genegeerd. Dat ligt buiten de natuurlijk stroom van bezoekers op de beurs en er is geen merk meer te vinden dat daarvoor wil betalen.

Meer automerken

Aan het einde van de zomer van 2021 liep de organisatie van het Autosalon op een eerste grote zandbank. Invoerder D’Ieteren besloot toen dat de merken Volkswagen, Skoda, Seat en Audi net als z’n luxemerken niet zouden deelnemen aan de editie voor 2022. Volvo had toen al bedankt en later voegde ook Nissan zich bij de merken die ‘nee’ zegden. Dat zorgde voor de annulering van een evenement dat omwille van covid-beperkingen toch niet had kunnen plaatsvinden.

Voor de aanstormende editie staan de sterren gunstiger. D’Ieteren zegde toe (dat zal z’n merken concentreren in paleis 11) en terwijl Volvo afwezig zal blijven, is er van bijna alle andere merken grote interesse. Het lijkt ook het salon te worden waarop de Chinese merken zich voor het eerst serieus zullen manifesteren. Onder meer van Aiways, Seres, DFSK, MG, Polestar, Bestune en SAIC is er op z’n minst interesse.

Focus op nieuwe technologie

Ten aanzien van de laatste editie van 2020 krimpt de standruimte voor alle merken. Voor sommige fors. Dat betekent dat de bezoeker niet langer moet rekenen op een exhaustief overzicht van wat de markt te bieden heeft. In plaats daarvan zal er gekozen worden voor meer nieuwigheden. De organisatie wil de prestaties van ecologische modellen in de verf zetten. Een grote nadruk op stekkerhybrides en elektrische auto’s dus.

Minder bezoekers, hogere prijs

Organisator Febiac mikt traditioneel op meer dan 500.000 bezoekers voor het Autosalon. Daarmee was het afgetekend het grootste evenement van het land. Die kroon is de beurs in elk geval kwijt. Muziekfestival Tomorrowland trok dit jaar 600.000 bezoekers en de verwachtingen voor het komende autosalon zijn een pak meer bescheiden. Intern (en onbevestigd) wordt veeleer rekening gehouden met 250.000 bezoekers.

Ondanks de kleinere oppervlakte, moet de bezoeker niet rekenen op een zachtere prijs voor het toegangsticket. De debatten daarover lopen nog, maar ook in 2022 stond een hogere prijs voorop. Aangezien de oppervlakte de bezoekerscapaciteit beperkt, is dat niet onlogisch. Daarnaast denkt de organisatie dat de vernieuwende aanpak een hogere toegangsprijs rechtvaardigt. Er zal meer ingezet worden op ‘beleving’. Wat dat concreet inhoudt, is niet duidelijk. Hoewel de organisatie na wat creatief rekenwerk voor 2023 een jubileumeditie claimt, is er over specifieke blikvangers in dat kader nog niks uitgelekt. De sub-beurs met droomwagens (in verleden al meermaals via het salon toegankelijk in ruil voor een extra vergoeding) lijkt tot nader order niet op de planning te staan. Toch mag de prestatie van Febiac niet onderschat worden. Nu steeds meer internationale autobeurzen ten onder gaan, is een editie begin 2023 - in eender welke vorm - een overwinning.