Nieuw circulatieplan in Brussel is ‘levensgevaarlijk’

Door: RVDB

Wie de afgelopen dagen in het centrum van Brussel moest zijn met de auto, heeft het wellicht gemerkt. Het verkeer draait er sinds 16 augustus in de soep door een nieuw circulatieplan. Volgens de brandweer is het een kwestie van tijd voor dit slachtoffers eist. En dat is niet het enige probleem van dit plan, dat bedoeld is om de automobilist weg te jagen uit onze hoofdstad.

Onder de naam Good Move wordt de mobiliteit in het Brussels Gewest grondig aangepast naar de wensen van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). En die wens is duidelijk: zo weinig mogelijk doorgaand verkeer en auto’s. “Zo krijgen alle inwoners, bezoekers, shoppers, handelaars en scholieren aangenamere en meer bereikbare wijken, met gezonde lucht en veilige straten”, luidt de propaganda van de stad voor het nieuwe circulatieschema in de Vijfhoek.

“ Het plan zorgt dat mensen langer onderweg zijn, wat meer vervuiling veroorzaakt, de economie schaadt en negatief is voor het welzijn ”

Meer bereikbare wijken? Gezonde lucht? Klinkt mooi op papier, maar in de praktijk veroorzaken de vele aanpassingen voorlopig vooral moeilijkheden, slechtere bereikbaarheid en extra luchtvervuiling door files. Onder meer in de bekende Dansaertstraat dreigt door al het uitgaande verkeer de geluidsoverlast en luchtvervuiling toe te nemen.

Eerst toegang aanvragen

Alleen met Google Maps of Waze op je smartphone vind je de weg in het nieuwe doolhof van lussen, knips en eenrichtingsstraten. Het is niet vanzelfsprekend om te weten waar je nog mag rijden. Zogenaamde filters met inzinkbare paaltjes en ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning verhinderen dat je nog in een ‘zone met beperkte toegang’ geraakt. Als bewoner of handelaar krijg je wel nog toegang, maar dan moet je eerst een doorgangsbewijs aanvragen. Of hoe openbare wegen plots toch niet meer zo openbaar zijn.

Levensgevaarlijk

De inzinkbare paaltjes veroorzaakten al meteen een ernstig ongeval. De Mercedes van vastgoedexpert Marnix Decuyper werd in de Groot Eilandstraat zwaar beschadigd toen zo’n paal – na de passage van een voorligger – plots naar boven schoot. De man belandde in het ziekenhuis met verschillende verwondingen. Hij reageerde geschokt bij Bruzz: “Ik heb intussen een advocaat aangesproken. Dit is gewoon levensgevaarlijk, het is ongelooflijk dat een paal de motor kan doorboren.”

“Hoogtepunt van incompetentie”

De Brusselse brandweer vreest trouwens nog meer slachtoffers, maar dan omdat ze onmogelijk nog op tijd ter plaatse geraakt bij incidenten. Éric Labourdette, voorzitter van de vakbond VSOA, trekt aan de alarmbel bij SudPresse. “De incompetentie heeft zijn hoogtepunt bereikt in Brussel”, klinkt het scherp. “We zijn vooraf geraadpleegd, maar er is geen rekening gehouden met onze opmerkingen.” Hij geeft het voorbeeld van een interventie waarbij het veertig minuten duurde om twee kilometer af te leggen. De interventietijden liggen nu twee tot drie keer hoger, geeft hij aan. Ook de timing van de invoering (met de Troontunnel die gesloten is door werken) is volgens de vakbondsman ongelukkig.

“Dit is een politieke beslissing. Het is uitgesloten om de verantwoordelijkheid af te schuiven op de brandweer. We hebben nu meer tijd nodig om ter plaatse te komen en er zullen slachtoffers vallen”, aldus Éric Labourdette.

Dode stad

Uit politieke hoek komen er uiteraard ook reacties op de invoering van het circulatieplan. Bart Dhondt (Groen), de Brusselse schepen van Mobiliteit, had naar eigen zeggen de problemen verwacht in deze beginfase, wil pas over enkele maanden het plan evalueren en hoopt dat automobilisten op andere vervoersmodi zullen overstappen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft het in Le Soir over een stadsbestuur dat beetje bij beetje de stad ‘doder’ maakt. Hij vindt dat het Good Move-mobiliteitsplan er alleen voor zorgt dat mensen langer onderweg zijn, wat meer vervuiling veroorzaakt, de economie schaadt en negatief is voor het welzijn.