Engeland wil nummerplaat en verzekering voor fietsen

Door: BV

De Britse Minister van Transport Grant Shapps wil ervoor zorgen dat automobilisten en fietsers voor het gerechtssysteem op dezelfde manier behandeld worden.

Er is al een tijdje kritiek op het gedrag van fietsers aldaar. Die zouden zich in het verkeer gedragen alsof ze ongenaakbaar zijn. Fietsers zouden er afstandsregels niet respecteren, oversteken op voetpaden, voorrang nemen terwijl ze die niet hebben en, met de opkomst van de elektrische fiets, ook steeds vaker de lage lokale snelheidsberkingen (op sommige plaatsen in Engeland is dat 32km/u of 20mph) overschrijden. Shapps denkt dat veel van dat gedrag te wijten is aan het feit dat fietsers daarmee weg kunnen komen.

Fietsers moeten aansprakelijk gesteld kunnen worden

Shapps wil dat fietsers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gevaarlijk weggedrag. Een verplichte verzekering moet zorgen dat slachtoffers de schade kunnen verhalen en nummerplaten moeten ervoor zorgen dat schuldigen opgespoord kunnen worden. Hij wil ook de wetgeving aanpassen. Die is in Engeland, zoals in heel wat westerse landen daaronder het onze, opvallend streng voor auto’s en zeer vriendelijk voor fietsers. “Op dit moment kunnen automobilisten die veroordeeld worden voor dood door schuld levenslang achter de tralies krijgen, maar een fietser die veroordeeld wordt voor het doden van iemand kan slechts maximaal twee jaar de gevangenis in”, zegt Shapps nog.

De lokale fietsersbond is niet opgezet met de idee, om evidente redenen. Ook politiek krijgen de uitspraken veel weerstand. Shapps pareerde al in The Daily Mail “ik zie geen reden waarom fietsers de verkeerswetten zouden moeten overtreden en ermee weg zouden kunnen komen."