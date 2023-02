Deze oude Volvo overtreft alle moderne auto’s

Door: RVDB

Moderne auto’s zitten boordevol schermen. Hoe meer, hoe beter. Dat lijkt wel de ontwerpfilosofie bij zowat alle merken tegenwoordig. Maar of dat echt een verbetering is? Uit de volgende test blijkt alvast van niet.

Ja, zo’n Hyperscreen over de volledige breedte van de Mercedes EQS oogt indrukwekkend. En sinds Tesla het interieur met groot scherm hip maakte, is bijna elk merk op de kar gesprongen. Niet alleen omdat het ‘in de mode’ is trouwens, maar ook omdat het veel goedkoper is om fysieke knoppen maximaal te schrappen en alle bedieningsfuncties te bundelen in een groot scherm. Niet alle bestuurders zijn daar even blij mee.

Het Zweedse automagazine Vi Bilägare wilde achterhalen welke impact deze evolutie heeft op de bestuurder. Het vergeleek verschillende bedieningsconcepten in elf nieuwe auto’s en liet als complete tegenstelling een Volvo V70 uit 2005 aanrukken, een auto uit een tijdperk waarin schermen nog schaars waren.

Takenlijstje

Op een vliegveld moesten de testpersonen in de twaalf auto’s 110 km/u rijden en enkele handelingen tot een goed einde brengen: de stoelverwarming inschakelen, de binnentemperatuur twee graden verhogen, de voorruitontdooiing activeren, een radiozender opzetten, de boordcomputer resetten en de instrumentenverlichting dimmen. De onderzoekers noteerden hoelang het duurde om deze taken uit te voeren én hoeveel afstand er in die tijd werd afgelegd. In een nieuwe auto is het altijd even zoeken hoe alles precies werkt en daarom kregen de testpersonen vooraf al even de mogelijkheid om de interieurs te ontdekken.

Gigantisch verschil

De winnaar van de test kun je wellicht al raden. In de oude Volvo V70 duurde het maar tien seconden (306 meter) om de taken te volbrengen. Op de tweede plaats eindigde de Dacia Sandero (13,5 seconden en 414 meter). Less is more, blijkt ook hier. De Sandero heeft wel een aanraakscherm, maar ook nog heel wat knoppen. In de Volvo C40 (13,7 seconden en 417 meter) zit wel een groot, verticaal opgesteld scherm. Maar de bediening van deze op Android Automotive gebaseerde interface verloopt intuïtief.

Dat kunnen we niet zeggen van de slechtste leerlingen van de klas. Vooral de MG Marvel R vraagt volgens deze test veel tijd en aandacht van zijn bestuurder (44,9 seconden en 1.372 meter). Voor de veiligheid is dat niet optimaal. Ook de ontwerpers van de BMW iX (30,4 seconden en 928 meter) en Seat Leon (29,3 seconden en 895 meter) kijken beter nog eens na of de ergonomie niet eenvoudiger kan.

Dit is het volledige resultaat:

- Volvo V70: 10 sec, 306 m

- Dacia Sandero: 13,5 sec, 414 m

- Volvo C40: 13,7 sec, 417 m

- Subaru Outback: 19,4 sec, 592 m

- Mercedes GLB: 20,2 sec, 616 m

- Tesla Model 3: 23,5 sec, 717 m

- Nissan Qashqai: 25,1 sec, 765 m

- Volkswagen ID.3: 25,7 sec, 786 m

- Hyundai Ioniq 5: 26,7 sec, 815 m

- Seat Leon: 29,3 sec, 895 m

- BMW iX: 30,4 sec, 928 m

- MG Marvel R: 44,9 sec, 1.372 m