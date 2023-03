Duitse merken domineren boetestatistieken, maar wie heeft de zwaarste voet?

Door: BV

In Duitsland krijg je niet alleen een naar Belgische normen erg milde verkeersboete wanneer je betrapt wordt op te snel rijden. De Duitsers krijgen ook strafpunten op het rijbewijs. Hoeveel dat er zijn, is vooral afhankelijk van de grootte van de overtreding.

Aantal strafpunten op rijbewijs bepaalt verzekeringspremie

Verzekeraars houden dan weer rekening met het aantal strafpunten dat iemand heeft voor het berekenen van de premie, hoewel niet duidelijk is of er een oorzakelijk verband is met het ongevallenrisico. Verzekeraars hebben niet veel redenen nodig om hogere premies aan te rekenen. Maar die gegevens gaven website Verivox wel de nodige gegevens om uit te vlooien wie nu écht het vaakst het rechterpedaal te diep intrapt. In Duitsland tenminste.

Audi’s staan het vaakst in de lijst met overtreders

En wat blijkt? Wie een Duitse auto heeft, is het vaakst een hardrijder of verkeersovertreder. Statistisch gezien blijken vooral Audi’s overtredingen te verzamelen. 6 modellen uit de top 10 zijn gebouwd door het merk met de vier ringen. Het aantal van de producten van de VW-groep stijgt naar een indrukwekkende 80% met de Skoda Superb (op de tweede plaats) en de Seat Leon (op de 7de stek). In de top 10 staat slechts één BMW. De 5-Serie, op negen. En helemaal bovenaan? Daar staat de enige Mercedes. De CLA. Al dan niet toevallig ook in Duitsland één van de absolute toppers uit het bedrijfswagensegment.

Top 10 van verkeersovertreders in Duitsland

1. Mercedes-Benz CLA

2. Skoda Superb

3. Audi A5

4. Audi Q5

5. Audi A1

6. Audi A6

7. Seat Leon

8. Audi TT

9. BMW 5er

10. Audi A4