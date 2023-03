Altijd maar trager werkt niet: wéér meer verkeersdoden

Door: REDACTIE

Tijdens de eerste jaarhelft van 2022 is het aantal dodelijke slachtoffers op Belgische wegen drastisch gestegen. Er kwamen 39% meer mensen om het leven dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias. In 2021 werd trouwens ook al een stijging opgetekend.

Hoogste aantal verkeersdoden sinds 2016

In Vlaanderen steeg het aantal verkeersslachtoffers van 99 naar 113. Dat is het hoogste aantal sinds 2016, waar het van 63 naar 11 slachtoffers ging. In Brussel steeg het dodental van 4 naar 7. Het aantal letselongevallen steeg ook in alle regio’s. In Vlaanderen kwam er 21% bij, in Wallonië werd dat 12 procent meer en Brussel is er zelfs 32 procent bij.

Massaal veel maatregelen om automobilist te beteugelen, maar geen effect

“ Elk van die maatregelen is volgens de overheid bewezen effectief ”

De stijging is opmerkelijk gezien recent genomen maatregelen. In het kader van veiligheid beperkt België in verschillende regio’s drastisch de mobiliteit. Vooral de auto en de vrachtwagen zijn daarin kop van jut. In Vlaanderen werd alleen al de afgelopen regeerperiode de maximumsnelheid op gewestwegen teruggebracht van 90 naar 70km/u, werden talloze uitgebreide zone 30’s ingevoerd in de bebouwde kommen, kregen tal van kruispunten een aparte oversteekcyclus voor zwakke weggebruikers (wat tijd kost en dus meer file oplevert), werden talloze trajectcontroles geactiveerd en toegevoegd, werd fietsstraten geïntroduceerd in stadscentra waar auto’s zelfs geen fietsers meer mogen inhalen, wordt er meer geflitst dan ooit tevoren én worden steeds minder toleranties bij het flitsen gehanteerd . Elk van die maatregelen is volgens de overheid ‘bewezen effectief’, maar de cijfers vertellen een ander verhaal.

Brussel verknoeit het ook op magistrale wijze

In Brussel klinkt eenzelfde signaal. Brussels minister van mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen), overigens zetelend met amper 4320 voorkeurstemmen achter haar naam, toverde al de gans Brussel om tot zone 30 en introduceerde nu recent nog een omstreden mobilteitsplan. Het doel: minder verkeersslachtoffers dan ooit tevoren. Het zijn er meer. Van vier naar zeven is bijna een verdubbeling.

Meer mensen ruilen hun veilige auto voor een onveilig alternatief

Deel van het probleem lijkt te zijn dat de Belg effectief z’n auto wat vaker laat staan. Het aantal letselongevallen waarbij vrachtwagens betrokken waren, bleef stabiel. In alle andere categorieën stijgt het, maar het zijn de nieuwe alternatieve aandrijfvormen die eruit springen. In Vlaanderen steeg het aantal ongevallen met een elektrische step van 181 naar 388. Er waren 4.581 letselongevallen met fietsers. Een stijging van meer dan 20% en het hoogste aantal in 10 jaar. De opmars van de elektrische fietsen blijkt problematisch. Daar gebeurden 1.433 letselongevallen mee, terwijl het er vorig jaar 977 waren. Inderdaad, bijna de helft meer.