Mobiliteitsbudget flopt: 98% Vlaamse KMO's voert niet in

Door: BV

Drie jaar na de invoering van het federale mobiliteitsbudget is er nog steeds weinig animo bij zowel werkgevers als werknemers. Het volledige budget dat normaal door de werkgever zou worden besteed aan een bedrijfswagen, kan gespendeerd worden aan andere milieuvriendelijke opties. Die gaan van een uitstootloze bedrijfswagen, openbaar vervoer, deelauto’s, fietsen en zelfs extra loon op het einde van het jaar.

Slechts 2% van de KMO's voert mobiliteitsbudget in

Uit onderzoek van dienstverlener SD Worx blijkt dat maar erg weinig KMO’s effectief van de mogelijkheden van het mobiliteitsbudget gebruik maken. Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx vat de inzichten samen: “Het percentage kmo’s dat met het mobiliteitsbudget wil starten is zeer laag, zeker in Vlaanderen en Wallonië. Je zou zeggen: onbekend maakt onbemind, maar er is meer aan de hand. In Vlaanderen zeggen bijna 65% van de kmo’s het principe te kennen, maar slechts 2% start met de invoering; in Brussel is dat acht procent.”

Wel willen, maar niet kunnen

Volgens SD Worx staan kmo-ondernemers nochtans niet afkerig ten opzichte van een groener wagenpark, maar de meerderheid ervaart nog te veel blokkerende factoren. Bijna vier op de tien kmo’s (38,9%) wil volop inzetten op de vergroening van het wagenpark, maar bijna de helft (48,5%) zegt nog even af te wachten met de omschakeling wegens te veel obstakels of uitdagingen. Met andere woorden: elektrische auto's en fietsen zijn geen haalbaar alternatief. Bijna een kwart (24,3%) zal inzetten op kleinere wagens of het wagenpark proberen afbouwen (24,7%). Vandaag probeert 59% van de kmo’s de verplaatsingen te minimaliseren. Ongeveer 18% heeft geen bedrijfswagens nodig in de toekomst.