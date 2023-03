835.473 € voor de Ford Escort RS Turbo van prinses Diana

Door: VG

Net als haar schoonmoeder, koningin Elizabeth II, zat prinses Diana van Wales graag achter het stuur van de auto's van de Britse koninklijke familie. Ze had aanvankelijk haar zinnen gezet op een rode Ford Escort-cabriolet, ten koste van een gepantserde Rolls-Royce bestuurd door een chauffeur. Vanaf 1985 werd, om het beschermingsniveau wat op te krikken, gekozen voor een sportwagen met vast dak. Ze stond erop een aangepaste Ford Escort RS Turbo S1 te krijgen.

Onmogelijk? Niet wanneer het voor een prinses is

Destijds bood Ford de Escort RS Turbo S1 alleen in het wit aan. Maar op verzoek van het paleis schilderde de fabrikant hem zwart en werd de grille van een basis Escort-model geïnstalleerd. Hij mocht wel leuk zijn, maar de prinses wilde het ook nog een beetje discreet houden.

Helaas voor haar vereiste haar nieuwe leven zeer specifieke veiligheidsmaatregelen. Zo moest ze steeds vergezeld worden door een officier van het Royalty Protection Command, een tak van de Britse elitetroepen. Daarom is deze Escort voorzien van een tweede achteruitkijkspiegel, zodat de officier in kwestie kon zien wat er van achteren kwam. Mogelijke bedreigingen of paparazzi. Het dashboardkastje bevat ook een speciaal compartiment voor een langeafstandsradio, zodat ze altijd in contact konden blijven met wijlen prinses Lady Di.

Verschillende eigenaren

Vijf jaar voordat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs, werd haar Escort RS Turbo S1 uit 1985 weggegeven in een radiowedstrijd. Hij had slechts 12.000 mijl op de teller, of ongeveer 19.300 km. Daarna wisselde de Escort verschillende keren van eigenaar, totdat hij in 2008 zijn plaats innam in de enorme collectie van een discrete Brit.

In bijna nieuwstaat gevonden en met een totaal van 24.961 mijl, of precies 40.162 km, werd Diana's Ford Escort zopas op de Silverstone-veiling verkocht voor de duizelingwekkende prijs van £ 722.500 (ongeveer 835.473 euro). De identiteit van de nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt. Het astronomische bedrag is helemaal te danken aan de unieke configuratie en z’n eerste bezitter. Een exemplaar (wit) in perfecte staat, dat niet aan een gekroond hoofd toebehoorde, wisselt doorgaans tussen 20 en 30.000 euro van eigenaar. 28 tot 42 keer minder dan het prinselijke exemplaar dat je op de foto’s ziet.

