Lange lijst deelnemers voor kleiner Autosalon Brussel 2023

Door: BV

Na een onderbreking van twee jaar zal de Heizel begin 2023 weer het toneel zijn van het Autosalon van Brussel. Dat opent de deuren voor een select aantal bezoekers zoals pers en vips op vrijdag 13 januari en zal weer sluiten op zondag 22 januari.

Autosalon vult nog maar helft van Heizel

De beurs wordt een pak kleiner dan tijdens vorige edities. Ze zal nu de paleizen 5, 6, 7, 9, 11, patio en - voorlopig - de helft van paleis 8 in beslag nemen. In een inmiddels ver verleden kon de grootste beurs van het land alle paleizen van het Heizelcomplex vullen. Dit jaar zullen het er nog de helft zijn. Maar er is toch een opsteker. Er zullen immers weer meer merken aanwezig zijn.

Een op stapel staande editie begin dit jaar - die omwille van coronabeperkingen toch niet door had kunnen gaan - struikelde aanvankelijk op een gebrek aan interesse van de Belgische invoerders. D’Ieteren, dat de VW Group vertegenwoordigt, haakte toen in de zomer al af. Later werd de lijst nog langer en kon de organisatie niet anders dan annuleren.

Volkswagen wil dit jaar wel mee

Voor de komende editie liggen de kaarten beter. Van de merken uit de Belgische Top 20 bevestigden er reeds 18 hun deelname. Wie niet deelneemt zegt organisator Febiac niet, maar alvast van Volvo is geweten dat ze er niet bij zullen zijn. Daartegenover staat dat er meer jonge - hoofdzakelijk Chinese - merken aanwezig zullen zijn. D’Ieteren zal met z’n merken (VW, Audi, Seat, Cupra, Skoda) Paleis 11 vullen.

Het Autosalon 2023, dat de organisator in de markt zet als het “100ste Autosalon van Brussel” hoewel dat feitelijk niet juist is, wordt dus kleiner. Maar het zal meer merken tellen dan de jongste editie uit 2020, zij het op kleinere stands en met (bijgevolg) minder tentoongestelde auto’s. De nevenbeurs met droomwagens vindt evenmin plaats, maar Febiac werkt nog aan een formule die exclusieve merken wel de mogelijkheid moet geven om op een summiere manier aanwezig te zijn. Het gaat wellicht om een gezamenlijke, stijlvol aangeklede stand, waarop ze gegroepeerd kunnen worden. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat initiatief aanslaat. Paleis 8 tenslotte, wordt momenteel ten dele voorzien voor de leveranciers van accessoires.

De volledige lijst van aanwezige merken en sectoren zal de organisator bekendmaken na het afsluiten van de inschrijvingen.