Franse tankstations krijgen massaal Belgen over de vloer

Door: BV

Zoals eerder al aangekondigd, verlaagde Frankrijk deze maand z’n brandstofprijzen. De overheid nam daartoe speciale maatregelen, die tot nader order voor twee maand gelden. De prijs van een liter normale benzine bedraagt daardoor op veel plaatsen minder dan 1,5 euro. Dat is 25 tot 30 cent onder de gangbare Belgische tarieven. Veel Belgen profiteren van dat prijsverschil om er te gaan tanken.

Minder inflatie, goedkopere levensmiddelen, goedkope stroom...

Het is niet alleen de prijs van brandstof die in Frankrijk fors goedkoper is dan bij ons. Elektriciteit en levensmiddelen zijn er ook een heel pak goedkoper. Omdat Frankrijk een groot nucleair arsenaal heeft voor de opwekking van stroom, zijn de prijzen er nauwelijks gestegen. En ook levensmiddelen, die er al merkbaar goedkoper waren voor het uitbreken van de jongste inflatiegolf, blijven er uitgesproken goedkoop. Heel wat Belgen gaan dan ook de grens over op zoek naar goedkope levensmiddelen en brandstof.

Door de energiekosten onder controle te houden, beperkt de Franse overheid op een efficiënte manier de inflatie. Terwijl die in België inmiddels boven 10% uitstijgt, blijft die bij onze Zuiderburen vooralsnog beperkt tot 5,8 procent.